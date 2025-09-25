Skambina būtent jai: „Politico“ įvardijo, kas paveikė Trumpo požiūrį į Putiną

Kaip rašo „Politico“, ji iškart paskambino tiesiogiai D. Trumpui ir atkreipė dėmesį į Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino elgesį.
Du ES pareigūnai, susipažinę su pokalbio turiniu, pranešė, kad ji JAV prezidentui pasakė: „Štai ką gali Putinas. Štai akivaizdus pavyzdys, kaip Putinas nesilaiko savo žodžio“.
Leidinyje pažymima, kad tai, jog U. von der Leyen ir D. Trumpas bendrauja tiesiogiai, turi vis didesnę geopolitinę reikšmę. D. Trumpo antrosios kadencijos pradžioje Europos Sąjunga bijojo, kad ji bus palikta nuošalyje ar net sąmoningai ignoruojama gyvybiškai svarbioje diplomatijoje dėl karo Ukrainoje klausimo, nes Baltųjų rūmų vadovas stojo Kremliaus pusėn.
Daro įtaką Trumpo požiūriui į Putiną
„Tačiau nuo birželio kažkas pasikeitė, ir dabar du lyderiai reguliariai bendrauja. D.Trumpas U. von der Leyen apipila komplimentais, tokiais kaip „fantastiška“ ir „nuostabi“, o Europos diplomatai mano, kad jų tarpusavio chemija daro įtaką D. Trumpo pozicijos V. Putino atžvilgiu pablogėjimui“, – rašė leidinys.
Pažymima, kad netikėtas ir staigus D. Trumpo tono pasikeitimas Rusijos atžvilgiu, kurią jis pavadino „popieriniu tigru“, kuriam sunku prilygti „didžiam ukrainiečių dvasios stiprumui“, įvyko būtent po pokalbių su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir U. von der Leyen.
Europos pareigūnas, kurio remiasi „Politico“, papasakojo, kad proukrainietiškas D. Trumpo įrašas „Truth Social“ pasirodė po išsamaus pokalbio su U. von der Leyen apie sankcijas, kuriame taip pat dalyvavo JAV valstybės sekretorius Marco Rubio. Pasak pareigūno, diskusija daugiausia buvo sutelkta į spaudimo Rusijai stiprinimą.
„U. von der Leyen aiškiai leido suprasti, kad esame pasiryžę toliau daryti spaudimą Rusijai“, – pridūrė pareigūnas.
„Politico“ pabrėžė, kad D. Trumpas dvejoja dėl savo favoritų Europoje, o tai reiškia, kad U. von der Leyen turės padarytų rimtas nuolaidas JAV, ypač prekybos klausimais arba dėl didelių technologijų bendrovių. Tačiau Europos Komisijos pirmininkė sugebėjo pasiekti, kad ES dalyvautų derybose dėl Ukrainos.
Lemtingas posūkis santykiuose
Antrasis ES atstovas leidiniui pareiškė, kad lemtingas posūkis santykiuose įvyko birželio 16–17 d. Kanadoje vykusioje G7 viršūnių susitikime, kur U. von der Leyen ir D. Trumpas surengė dvišalį susitikimą ir aptarė ES ir JAV prekybos susitarimą.
„Po to kontaktai tapo aktyvesni“, – sakė pirmasis ES atstovas, pažymėdamas akivaizdų pokytį asmeniniuose santykiuose.
Nors Europoje manoma, kad prekybos susitarimas buvo žeminamai vienpusis, antrasis ES atstovas teigė, kad U. von der Leyen derybų stilius vis dėlto padarė įspūdį patyrusiam magnatui.
D. Trumpas įsimintinai prisiminė jos tvirtą poziciją derybose. Kito susitikimo Vašingtone, kur U. von der Leyen buvo apsupta kitų Europos lyderių, metu Trumpas viešai pajuokavo: „Manau, kad jūs galbūt esate galingesnė už visus šiuos vaikinus“.
„Pranešimas buvo aiškus: Briuselis optimizuoja savo transatlantinį balsą. U. von der Leyen galbūt ir nekalba visos Europos vardu, bet būtent ji vis dažniau pakelia ragelį. Ir būtent jai Trumpas perskambina“, – apibendrina „Politico“.
Žurnalistai pridūrė, kad „Europai, kuri iš visų jėgų stengiasi kalbėti vienu balsu, svarbu turėti žmogų, gebantį prasiskverbti per bendrą triukšmą“.
