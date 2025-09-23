Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas: Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti žemes ir galbūt daugiau

2025-09-23 22:15 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-23 22:15

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti visas teritorijas ir galbūt daugiau.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
36

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti visas teritorijas ir galbūt daugiau.

REKLAMA
14

Apie tai jis antradienį vakare parašė „Truth Social“ platformoje.

„Susipažinęs su Ukrainos ir Rusijos karine bei ekonomine padėtimi ir ją visiškai supratęs, taip pat pamatęs ekonomines problemas, kurias tai sukelia Rusijai, manau, kad Ukraina, turėdama Europos Sąjungos paramą, yra pajėgi kovoti ir atgauti visą Ukrainą jos pirminėje formoje. Su laiku, kantrybe ir Europos, ypač NATO, finansine parama, pirminės sienos, nuo kurių prasidėjo šis karas, yra visiškai įmanomas variantas. Kodėl gi ne?“ – rašo jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas pastebi, kad Rusija jau trejus su puse metų kariauja karą be tikslo. Anot D. Trumpo, rimta karinė jėga tokį karą sugebėtų laimėti per mažiau nei savaitę, tačiau Rusija ima pamašėti į „popierinį tigrą“.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

„Kai žmonės, gyvenantys Maskvoje ir visuose didžiuosiuose miestuose, miesteliuose ir rajonuose visoje Rusijoje, sužinos, kas iš tiesų vyksta šiame kare, kad jiems beveik neįmanoma gauti benzino dėl susidariusių ilgų eilių ir visų kitų dalykų, kurie vyksta jų karo ekonomikoje, kur didžioji dalis pinigų yra išleidžiama kovai su Ukraina, kuri turi didelę dvasią ir tik gerėja, Ukraina galėtų susigrąžinti savo šalį jos pirminėje formoje ir, kas žino, galbūt netgi pasiekti daugiau!

REKLAMA

Putinas ir Rusija yra dideliuose ekonominiuose sunkumuose, ir dabar yra laikas Ukrainai veikti. Bet kuriuo atveju, linkiu abiem šalims visko geriausio. Mes toliau tieksime ginklus NATO, kad NATO galėtų daryti su jais, ką nori. Sėkmės visiems!“ – teigia jis.

Su Trumpu susitikęs Zelenskis: būtina didinti spaudimą agresorei

JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose su JAV prezidentu D. Trumpu susitikęs Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis pabrėžė būtinybę didinti spaudimą agresorei Rusijai.

REKLAMA
REKLAMA

„Visiškai remiame jūsų idėją, kad tam tikros Europos šalys sustabdytų rusiškų dujų ir naftos pirkimą“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė šia tema jau kalbėjęs su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico.

„Manau, joms reikia alternatyvių kelių, ir tada jos pritars šiai idėjai“, – pažymėjo Ukrainos vadovas.

Trumpoje kalboje žiniasklaidai, V. Zelenskis sakė, kad pagrindinės jo ir D. Trumpo susitikimo temos bus padėtis fronte, JAV saugumo garantijos ir kelio į taiką paieška.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Turime gerų žinių iš mūšio lauko. Padedant jums, išlaisvinome nemažą skaičių teritorijų. Žinoma, kalbėsime apie tai, taip pat apie karo užbaigimą bei saugumo garantijas“, – sakė V. Zelenskis.

Jo teigimu, Ukraina PURL programos ir JAV karinės paramos dėka išlaisvino 360 kvadratinių kilometrų teritorijos Donecko srityje ir į nelaisvę paėmė apie tūkstantį rusų karių.

„Žinoma, kad vykdysime mainus. Padedant jums, turime šią galimybę. Mes tęsime, kol Rusija užbaigs šį karą“, – patikino V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: deja, santykiai su Putinu nieko nereiškė (2)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Su Trumpu susitikęs Zelenskis: „Turime gerų žinių iš mūšio lauko“
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Prieš susitikimą su Trumpu – Zelenskio žinutė (7)
Bepiločiai orlaiviai (nuotr. SCANPIX)
Kopenhagoje ir Osle – sumaištis: dronai galėjo būti Rusijos (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Rusai debilai
Rusai debilai
2025-09-23 22:32
Reikėjo pradžioje NATO taktika sprogdinti bombarduoti viską prigalvoti nebūtų dalykų kad pvz Kijevo Raidoje yra ginklų gamykla ir pistelt ..jug NATO tai sugeba prisimeluoti žudyti ir likti nebaudžiami
Atsakyti
Myliu Lietuva
Myliu Lietuva
2025-09-23 22:38
Psichinis ligonis, pedofilas ir isgama, kaip ir visi kremliniai, putinistano caras sedi bunkery jau 3 cemodana varo ir braizo zemelapi, nori ieit i istorija, kaip pasaulio isgama. Savo prasigerusiu debilu sosijoj jis dievas debilams, kurie est ka neturi, bet pucino abrazdelis prie lovos kaba. Debilu, vagiu, teroristu, ligoniu tauta, zombiai be etnoso, indetiteto, psichinio valdomi psichai. Moskovijos caras toks turtingas, kad net agenta Krasnova pakiso Amerikai, Izraeliui ir Europai hamasiniu teroristu islamistu mara uzleido, visi hamasu ir kitu teroristu ginklai is ru yra, ru finansuoja visus teroristus Europoj, Amerikoj. Gnydu ir isgamu salis, simtmeciais voge, grobe, savinosi, nieko savo neturi tie parazitai, invaziniai sliuzai. Pavydi isgama caras Europai, Ukrainai, pries pakratant kojas ispera nori nusinesti su savim milijonus gyvybiu. Kai dar tik rinko ir balsavo vatos uz pucina, paziurekit kokios jo rinkimines melo kalbos buvo, internete video gi yra jo rinkiminiu kalbu, kaip jis uz Vakarietiska ru, kaip draugaus su Amerika ir Europa, tiesiog bus modernus taikos balandis, isrinko, po keliu metu jam pradejo syzos reikstis ir pradejo pult Ukraina, Sakartvela, Moldova, Cecenija, ko ru tik nepuole, visur situ invaziniu sliuzu buvo, visur nesa kara ir nelaimes sitie brudai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų