Trumpas: Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti žemes ir galbūt daugiau

Apie tai jis antradienį vakare parašė „Truth Social“ platformoje.
„Susipažinęs su Ukrainos ir Rusijos karine bei ekonomine padėtimi ir ją visiškai supratęs, taip pat pamatęs ekonomines problemas, kurias tai sukelia Rusijai, manau, kad Ukraina, turėdama Europos Sąjungos paramą, yra pajėgi kovoti ir atgauti visą Ukrainą jos pirminėje formoje. Su laiku, kantrybe ir Europos, ypač NATO, finansine parama, pirminės sienos, nuo kurių prasidėjo šis karas, yra visiškai įmanomas variantas. Kodėl gi ne?“ – rašo jis.
D. Trumpas pastebi, kad Rusija jau trejus su puse metų kariauja karą be tikslo. Anot D. Trumpo, rimta karinė jėga tokį karą sugebėtų laimėti per mažiau nei savaitę, tačiau Rusija ima pamašėti į „popierinį tigrą“.
„Kai žmonės, gyvenantys Maskvoje ir visuose didžiuosiuose miestuose, miesteliuose ir rajonuose visoje Rusijoje, sužinos, kas iš tiesų vyksta šiame kare, kad jiems beveik neįmanoma gauti benzino dėl susidariusių ilgų eilių ir visų kitų dalykų, kurie vyksta jų karo ekonomikoje, kur didžioji dalis pinigų yra išleidžiama kovai su Ukraina, kuri turi didelę dvasią ir tik gerėja, Ukraina galėtų susigrąžinti savo šalį jos pirminėje formoje ir, kas žino, galbūt netgi pasiekti daugiau!
Putinas ir Rusija yra dideliuose ekonominiuose sunkumuose, ir dabar yra laikas Ukrainai veikti. Bet kuriuo atveju, linkiu abiem šalims visko geriausio. Mes toliau tieksime ginklus NATO, kad NATO galėtų daryti su jais, ką nori. Sėkmės visiems!“ – teigia jis.
Su Trumpu susitikęs Zelenskis: būtina didinti spaudimą agresorei
JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose su JAV prezidentu D. Trumpu susitikęs Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis pabrėžė būtinybę didinti spaudimą agresorei Rusijai.
„Visiškai remiame jūsų idėją, kad tam tikros Europos šalys sustabdytų rusiškų dujų ir naftos pirkimą“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė šia tema jau kalbėjęs su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico.
„Manau, joms reikia alternatyvių kelių, ir tada jos pritars šiai idėjai“, – pažymėjo Ukrainos vadovas.
Trumpoje kalboje žiniasklaidai, V. Zelenskis sakė, kad pagrindinės jo ir D. Trumpo susitikimo temos bus padėtis fronte, JAV saugumo garantijos ir kelio į taiką paieška.
„Turime gerų žinių iš mūšio lauko. Padedant jums, išlaisvinome nemažą skaičių teritorijų. Žinoma, kalbėsime apie tai, taip pat apie karo užbaigimą bei saugumo garantijas“, – sakė V. Zelenskis.
Jo teigimu, Ukraina PURL programos ir JAV karinės paramos dėka išlaisvino 360 kvadratinių kilometrų teritorijos Donecko srityje ir į nelaisvę paėmė apie tūkstantį rusų karių.
„Žinoma, kad vykdysime mainus. Padedant jums, turime šią galimybę. Mes tęsime, kol Rusija užbaigs šį karą“, – patikino V. Zelenskis.
