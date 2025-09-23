Su Trumpu susitikęs Zelenskis: „Turime gerų žinių iš mūšio lauko“

„Visiškai remiame jūsų idėją, kad tam tikros Europos šalys sustabdytų rusiškų dujų ir naftos pirkimą“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė šia tema jau kalbėjęs su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico.
„Manau, joms reikia alternatyvių kelių, ir tada jos pritars šiai idėjai“, – pažymėjo Ukrainos vadovas.
Trumpoje kalboje žiniasklaidai, V. Zelenskis sakė, kad pagrindinės jo ir D. Trumpo susitikimo temos bus padėtis fronte, JAV saugumo garantijos ir kelio į taiką paieška.
„Turime gerų žinių iš mūšio lauko. Padedant jums, išlaisvinome nemažą skaičių teritorijų. Žinoma, kalbėsime apie tai, taip pat apie karo užbaigimą bei saugumo garantijas“, – sakė V. Zelenskis.
Jo teigimu, Ukraina PURL programos ir JAV karinės paramos dėka išlaisvino 360 kvadratinių kilometrų teritorijos Donecko srityje ir į nelaisvę paėmė apie tūkstantį rusų karių.
„Žinoma, kad vykdysime mainus. Padedant jums, turime šią galimybę. Mes tęsime, kol Rusija užbaigs šį karą“, – patikino V. Zelenskis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!