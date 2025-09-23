Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Su Trumpu susitikęs Zelenskis: „Turime gerų žinių iš mūšio lauko“

2025-09-23 22:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 22:08

JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose su JAV prezidentu Donaldu Trumpu susitikęs Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis pabrėžė būtinybę didinti spaudimą agresorei Rusijai.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose su JAV prezidentu Donaldu Trumpu susitikęs Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis pabrėžė būtinybę didinti spaudimą agresorei Rusijai.

REKLAMA
0

„Visiškai remiame jūsų idėją, kad tam tikros Europos šalys sustabdytų rusiškų dujų ir naftos pirkimą“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė šia tema jau kalbėjęs su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, joms reikia alternatyvių kelių, ir tada jos pritars šiai idėjai“, – pažymėjo Ukrainos vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

Trumpoje kalboje žiniasklaidai, V. Zelenskis sakė, kad pagrindinės jo ir D. Trumpo susitikimo temos bus padėtis fronte, JAV saugumo garantijos ir kelio į taiką paieška.

REKLAMA

„Turime gerų žinių iš mūšio lauko. Padedant jums, išlaisvinome nemažą skaičių teritorijų. Žinoma, kalbėsime apie tai, taip pat apie karo užbaigimą bei saugumo garantijas“, – sakė V. Zelenskis.

Jo teigimu, Ukraina PURL programos ir JAV karinės paramos dėka išlaisvino 360 kvadratinių kilometrų teritorijos Donecko srityje ir į nelaisvę paėmė apie tūkstantį rusų karių.

„Žinoma, kad vykdysime mainus. Padedant jums, turime šią galimybę. Mes tęsime, kol Rusija užbaigs šį karą“, – patikino V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: deja, santykiai su Putinu nieko nereiškė (2)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti žemes ir galbūt daugiau (14)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Prieš susitikimą su Trumpu – Zelenskio žinutė (7)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Niujorke Trumpas susitiks su Zelenskiu: „Reuters“ atskleidė Kyjivo lūkesčius (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų