  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas pasaulio lyderiams pažėrė kritikos Rusijai: Jungtinių Tautų Chartija nėra valgiaraštis

2025-09-23 21:16
2025-09-23 21:16

Rusijai tęsiant intensyvius karinius veiksmus Ukrainoje, bei nedemonstruojant noro derėtis dėl karo pabaigos, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja agresyvią Kremliaus politiką bei pareiškė, jog Maskva nepaiso Jungtinių Tautų (JT) susitarimo užtikrinti taiką pasaulyje ir gerbti tautų suverenumą.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)



0

Jis taip pat ragino tarptautinę bendruomenę nustoti pirkti rusiškus energijos išteklius, kad Rusija turėtų mažiau įplaukų agresijai tęsti.

„Dėl Ukrainos sienų nesiderama, o bandymai jas perbraižyti jėga yra nepriimtini. Jungtinių Tautų Chartija nėra valgiaraštis, iš kurio gali rinktis ką panorėjęs. Tai – įpareigojantis mūsų kolektyvinio saugumo pamatas“, – JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke antradienio vakarą Lietuvos laiku sakė G. Nausėda.

„Skatiname JT grįžti prie principo, dėl kurio organizacija ir buvo įsteigta – užkirsti kelią karo rykštei“, – akcentavo G. Nausėda.

Lietuvos vadovas darkart pareiškė, jog Lietuva niekada nepripažins „neteisėtos Ukrainos žemių okupacijos ir aneksijos“.

G. Nausėda pabrėžė, jog Ukraina Rusijai „nėra vienintelis taikinys“ bei paminėjo Maskvos agresyvios politikos pavyzdžius – okupuotus Pietų Osetijos bei Abchazijos regionus Sakartvele, bandymus destabilizuoti Moldovą bei „sėti nestabilumą“ Afrikoje bei Artimuosiuose Rytuose.

„Tai apskaičiuotos politikos, kuria siekiama ardyti tarptautines normas ir eksportuoti chaosą dėl strateginės naudos, dalis“, – kalbėjo prezidentas.

Jis ragino pasaulio lyderius „išlaikyti tvirtą politinę, karinę, humanitarinę ir ekonominę paramą Ukrainai“, pabrėžė, jog suteikusi apie 1 mlrd. eurų vertės pagalbos Lietuva pati „rodo sektiną pavyzdį“, kaip padėti Kyjivui.

Jungtinių Tautų Chartija yra daugiašalė tarptautinė sutartis, kurioje įtvirtintas bendras šalių tikslas palaikyti saugumą pasaulyje bei kartu imtis priemonių užkardyti grėsmę taikai, sustabdyti agresijos veiksmus, teisiškai spręsti tarptautinius ginčus. Ja JT narės taip pat įsipareigojo plėtoti draugiškus santykius, pagrįstus tautų teise apsispręsti laisvai.

Pasaulis turėtų nebepirkti rusiškos energetikos

Kaip savo kalboje pažymėjo prezidentas, be to, kad teiktų paramą Ukrainai, tarptautinė bendruomenė turi nustoti pirkti rusišką energiją.

„Ne ką mažiau gyvybiškai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė liautųsi pirkusi Rusijos energetikos išteklius. Be pajamų iš naftos ir dujų Maskvos karo mašina nesugebėtų taip efektyviai žudyti civilių“, – kalbėjo G. Nausėda.

Jis akcentavo, kad Maskva „niekada nesiliaus“ naudojusi energetikos geopolitiniams tikslams pasiekti: „Kur tik plaukia Rusijos energetikos ištekliai, iš paskos seka korupcija, šantažas ir sabotažas.“

Kiek anksčiau JT Generalinėje Asamblėjoje pasisakęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo, kad pirkti naftą iš Rusijos nedelsdama nustotų Europa. Jis taip pat apkaltino Kiniją bei Indiją, kad šios finansuoja karą Ukrainoje per savo pirkimus.

„Taikos nebus be teisingumo“

G. Nausėda taip pat kalbėjo, jog Rusija privalo atsakyti už savo karo nusikaltimus, išpuolius prieš civilius.

„Taika niekada nebus tvari be teisingumo. Begalė Rusijos karo nusikaltimų – nuo masinių žudynių ar ligoninių puolimo iki vaikų grobimo, deportacijos ir indoktrinacijos – turi sulaukti atsakomybės“, – teigė Lietuvos vadovas.

Jis ragino pasaulio valstybes palaikyti Europos Tarybos iniciatyvą dėl specialaus tribunolo, kuris teistų aukščiausius pareigūnus dėl Kremliaus invazijos.

„Atskaitomybę turi lydėti tam tikros pasekmės: teisinės, politinės ir finansinės“, – sakė prezidentas.

Ukrainą kariniais veiksmais toliau spaudžiantis Kremlius reikalauja, kad ukrainiečiai pasitrauktų iš rytinio Donbaso regiono, kurį sudaro Donecko ir Luhansko sritys. Tai Maskva vadina išankstine karo veiksmų sustabdymo sąlyga, bet Kyjivas reikalavimą atmeta.

Rusija taip pat viešai skelbia Rusijos teritorijomis Donecko, Chersono, Luhansko, Zaporižios sritis bei Krymą.

„Norėčiau jums priminti, kad ši šalis supranta tik galios kalbą. Ukrainos galimybė atgrasyti agresorių (...) bus lemiamas veiksnys artimiausioje ateityje“, – pasaulio lyderius tikino šalies vadovas.

