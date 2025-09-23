Ekspertas išnagrinėjo Kirko žmonos veidą per atsisveikinimą: štai, ką jis išduoda

Vaizdo įrašai su E. Kirk kalba greitai pasklido internete bei žiūrovai pastebėjo vieną detalę – keistas našlės emocijas.
Komentaruose žmonės ėmė diskutuoti, kad jos emocijos labai nenatūralios, pastebi, kad ji susigraudina, tačiau ašarų neišspaudžia todėl užduoda retorinį klausimą – kas su ja vyksta?
Ką rodo Erikos Kirk veidas ir emocijos?
Pagrindines E. Kirk emocijas, matomas trumpame vaizdo įraše, pakomentavo psichologas Andrius Kaluginas, nagrinėjantis elgesio terapiją.
ERIKA KIRK: "I forgive him." pic.twitter.com/zTqGsZXWdW— Turning Point USA (@TPUSA) September 22, 2025
Jis nurodo, kad pagal moters veido mimikas galima įžiūrėti kelias stiprias emocijas – stresą, gėdos jausmą ir skausmą/sielvartą.
„Pagrindinės jos emocijos yra didžiulis stresas, tai matosi akivaizdžiai, vienareikšmiškai matosi gėdos jausmas bei skausmas arba sielvartas. Matosi, kad žmogus jaučiasi labai nejaukiai.
Priežastys, kodėl gėdos požymiai matosi, tai čia jau sunku pasakyti. Kaip ir akivaizdus stresas, bet vėlgi, dėl ko ji stresuoja? Ar dėl to, kad kalba su didžiulę žmonių minia, ar dėl to, kad rodo savo silpnumą, ar jai gėda, dėl to, kad vaidina, irgi neaišku“, – pabrėžia A. Kaluginas.
Kaip atskirti šias emocijas?
Psichologo teigimu, bruožai, kad ji taip jaučiasi, yra akivaizdūs, o kai kurie net labai staigūs ir krentantys į akis.
„Gėdos jausmas yra akivaizdus, ji daug kartų nuleidžia galvą, matosi stiprios emocijos, kai visas veidas ir antakiai susiraukia. Kai taip žmogaus daro, reiškiasi, jis gėdijasi, sunku pasakyti dėl ko, bet toks jos galvos nuleidimas stipriai krenta į akis.
Stresą išduoda tai, kad ji per tokį mažą laiko tarpą kelis kartus manipuliuoja savo lūpomis – tai reiškia, kad vieną kartą ji prikanda apatinę lūpą, o kitą kartą apsilaižo. Tai rodo, kad džiūsta burna, o jeigu burna džiūsta, tai beveik garantuotas streso požymis“, – aiškina specialistas.
Vis dėlto į komentatorių pastebėjimą, kad E. Kirk neišspaudžia ašarų, psichologas turi atsakymą, kodėl taip yra.
„Kaip žmogus, kuris dirba televizijoje, puikiai supranta, kad ašaros gadina makiažą ir visą vaizdą, tai automatiškai į akis lašina specialius lašus arba duoda raminamuosius, kad tas vaizdelis išliktų geras arba, kad žmogus neverktų. Graži moteris, akys padažytos ir su sugadintu makiažu, tai tikrai ne tai, ką žmonės norėtų pamatyti.
Manau, kad ašaros yra pažabotos dirbtiniu būdu, todėl ji neverkia. Ašarų čia aplamai neturėtų būti, jos jeigu ir būtų, tai kaip tik būtų perteklinis variantas. Neturėtų žmogus verkti, nes pakankamas yra emocinis fonas veide. Todėl ašaros čia nebūtų pagrindinis elementas“, – nurodo A. Kaluginas.
E. Kirk kalba: siunčia vyro žudikui žinią
Sakyti kalbą į sceną žengdama jo žmona Erika Kirk nesulaiko emocijų.
Ji žada perimti savo velionio pareigas didžiausioje Jungtinių Valstijų konservatorių jaunimo organizacijoje „Turning Point USA“. O savo vyro žudikui viešai siunčia krikščionišką žinią.
„Tas jaunas vyras... Ant kryžiaus mūsų Gelbėtojas sakė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.“ Tas vyras. Tas jaunas vyras... Aš jam atleidžiu“, – sakė Ch. Kirko našlė E. Kirk.
O štai į sceną žengiantis prezidentas D. Trumpas kalba apie politiką, Ch. Kirką vadina Amerikos herojumi. Tačiau vienu klausimu, sako, jų požiūriai nesutapo.
„Aš nekenčiu savo priešininkų ir nenoriu jiems paties geriausio. Atsiprašau. Atsiprašau, Erika. Dabar Erika galės kalbėti su manimi ir visa grupe ir pabandys įtikinti mane, kad tai neteisinga. Bet aš negaliu pakęsti savo oponento“, – teigė JAV prezidentas.
Ir štai po savo kalbos D. Trumpas kviečia į sceną Ch. Kirko našlę. Kol ši sunkiai valdydama emocijas glaudžiasi prie prezidento, D. Trumpas ragina minią stadione palaikyti moterį. Tuo metu fone skamba patriotinė amerikiečių daina „America the Beautiful“.
