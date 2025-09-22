Per atsisveikinimą su Charlie Kirku jo žmona ištarė žodžius vyro žudikui

Arizonos futbolo stadione daugiau kaip 60 tūkstančių žmonių iškėlę rankas gieda su krikščioniškojo roko grupės atlikėju. Visi šie žmonės meldžiasi už rugsėjo 10-ąją nužudytą respublikonų „influencerį“ Charlie Kirką. Sakyti kalbą į sceną žengdama jo žmona Erika Kirk nesulaiko emocijų.
Ji žada perimti savo velionio pareigas didžiausioje Jungtinių Valstijų konservatorių jaunimo organizacijoje „Turning Point USA“. O savo vyro žudikui viešai siunčia krikščionišką žinią.
„Tas jaunas vyras... Ant kryžiaus mūsų Gelbėtojas sakė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.“ Tas vyras. Tas jaunas vyras... Aš jam atleidžiu“, – sakė Ch. Kirko našlė E. Kirk.
O štai į sceną žengiantis prezidentas D. Trumpas kalba apie politiką, Ch. Kirką vadina Amerikos herojumi. Tačiau vienu klausimu, sako, jų požiūriai nesutapo.
„Aš nekenčiu savo priešininkų ir nenoriu jiems paties geriausio. Atsiprašau. Atsiprašau, Erika. Dabar Erika galės kalbėti su manimi ir visa grupe ir pabandys įtikinti mane, kad tai neteisinga. Bet aš negaliu pakęsti savo oponento“, – teigė JAV prezidentas.
Apie Charlie'o Kirko nužudymą pasisakė ir Trumpo sūnus
Ir štai po savo kalbos D. Trumpas kviečia į sceną Ch. Kirko našlę. Kol ši sunkiai valdydama emocijas glaudžiasi prie prezidento, D. Trumpas ragina minią stadione palaikyti moterį. Tuo metu fone skamba patriotinė amerikiečių daina „America the Beautiful“. O vyriausias prezidento sūnus, Donaldas Trumpas jaunesnysis, sako, kad nėra sentimentalus ir minėjimo kalboje pašiepia savo tėvą.
„Aš nesu sentimentalus. Visi, kurie pastebėjo mane socialiniuose tinkluose žino, kad aš greičiau skelsiu pokštą ar pateksiu į bėdą dėl paviešinto labai nepadoraus meme'o, nei išspausiu ašarą. Žinau tai, nes esu gavęs pastabų iš vyruko...kelis kartus. „Žinai, Donai. Donai. Tampi kiek agresyvus socialiniuose tinkluose, Donai. Atsipalaiduok“, – tikino JAV prezidento sūnus D. Trumpas jaunesnysis.
Trumpas pareiškė, kad pasiilgo Musko
Tai jau kitas skandalingas socialinių tinklų veikėjas Elonas Muskas stadiono ložėje prisėda prie D. Trumpo. Tai susitaikymo akimirka, po to, kai E. Muskas socialiniame tinkle „X“ į šuns dienas išdėjo buvusį savo vadovą D. Trumpą, jo komandos narius ir jų vykdomą politiką. Bulvariniai leidiniai jau skelbia, esą skaitytojai iš lūpų nustatė, kad D. Trumpas pasiūlė E. Muskui nesutarimus palikti užnugaryje ir pridūrė, kad pasiilgo jo. Tuo metu viceprezidentas JD Vance'as Ch. Kirką vadina lyderiu, kokio tikėtųsi bet kuris pasekėjas.
„Jis buvo Atėnai ir Jeruzalė. Priežasties miestas ir Dievo miestas viename asmenyje. Nors jis mylėjo šias vietas, jos nebuvo jo namai. Amerika buvo jo namai ir jis buvo pasirengęs dėl jų numirti“, – komentavo JAV viceprezidentas JD Vance'as.
Charlie Kirkas bus palaidotas Arizonos sostinėje Finikse. Šiame mieste, vienoje koplyčių pašarvotas jo karstas. Ch. Kirko žmona E. Kirk paviešino vaizdo įrašą, kuriame ji gedi vyro. Viešai neskelbiama, kada įvyks rugsėjo 10-ąją nužudyto Ch. Kirko laidotuvės.
