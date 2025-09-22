Baltieji rūmai: „Oracle“ perkvalifikuos ir užtikrins JAV versijos „TikTok“ algoritmo saugumą

Susitarime numatyta, kad į JAV bendros įmonės sistemą bus įkelta „TikTok“ turinio rekomendavimo algoritmo kopija, žurnalistams sakė aukštas pareigas einantis Baltųjų rūmų pareigūnas.
„Saugumo teikėjas jį visiškai patikrins ir perkvalifikuos, naudodamasis JAV vartotojų duomenimis, o tada jį valdys tas JAV subjektas“, – sakė pareigūnas.
Praėjusią savaitę Baltieji rūmai pranešė, kad pagal susitarimą, pagal kurį populiarios programėlės „TikTok“ kinų patronuojančioji bendrovė parduos savo veiklą Jungtinėse Valstijose, bus sukurta valdyba, kurioje dominuos amerikiečiai.
Jie teigė, kad susitarimas galėtų būti pasirašytas „artimiausiomis dienomis“.
Itin populiariai vaizdo įrašų dalijimosi programėlei, turinčiai daugiau kaip 170 mln. amerikiečių vartotojų, gresia pavojus dėl pernai priimto JAV įstatymo, kuriame nurodoma, kad „TikTok“ privalo atsiskirti nuo savo kinų savininkės „ByteDance“, antraip bus uždaryta Jungtinėse Valstijose.
Šis įstatymas buvo parengtas siekiant spręsti nacionalinio saugumo problemas dėl „TikTok“ patronuojančiosios Kinijos bendrovės ir jos galimų ryšių su Kinijos vyriausybe.
Šis JAV įstatymas turėjo įsigalioti sausio 19 dieną, likus dienai iki Donaldo Trumpo inauguracijos.
Tačiau D. Trumpas, kurio 2024 metų rinkimų kampanija labai smarkiai kliovėsi socialiniais tinklais ir kuris teigė, kad jam patinka „TikTok“, tuomet sustabdė draudimą ir pratęsė nuosavybės struktūros pakeitimo terminą 75 dienomis – nuo sausio 19 iki balandžio 4 dienos.
Vėliau šis terminas dar kelis kartus buvo pratęstas, paskutinį kartą – praėjusį antradienį, kad „ByteDance“ surastų naują „TikTok“ pirkėją už Kinijos ribų.
Programėlė sulaukė kritikos iš JAV pareigūnų, nerimaujančių dėl duomenų rinkimo ir manipuliavimo turiniu. „TikTok“ ne kartą neigė, kad dalijasi vartotojų duomenimis su Kinijos valdžios institucijomis, ir federaliniame teisme ginčijo įvairius apribojimus.
Jau anksčiau pranešta, kad tarp investuotojų, kurie galėtų perimti šią programėlę, yra „Oracle“ – technologijų įmonė, priklausanti Larry Ellisonui, vienam turtingiausių žmonių pasaulyje ir svarbiam D. Trumpo rėmėjui.
D. Trumpas ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas penktadienį per pokalbį telefonu aptarė šį klausimą.
D. Trumpas sakė, kad Xi Jinpingas per pokalbį telefonu „patvirtino“ susitarimą, bet po to pridūrė: „Turime jį pasirašyti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!