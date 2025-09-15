JAV iždo sekretorius: Vašingtonas ir Kinija yra arti susitarimo dėl „TikTok“

Sekmadienį Madride S. Bessentas ir Kinijos vicepremjeras He Lifengas surengė naujausią derybų turą, siekdami sumažinti įtampą dėl prekybos ir dėl „TikTok“.
Tikimasi, kad susitikimai tęsis iki trečiadienio – nustatyto termino, iki kurio „TikTok“ turi rasti naują pirkėją, kad nebūtų uždrausta JAV.
„Dėl paties „TikTok“ sandorio esame labai arti sprendimo“, – žurnalistams nurodė JAV iždo sekretorius, atvykęs į Ispanijos užsienio reikalų ministeriją, kur pirmadienį tęsiamos Vašingtono ir Pekino derybos.
„Jei nepasieksime susitarimo dėl „TikTok“, tai neturės įtakos bendriems dviejų šalių santykiams. Santykiai aukščiausiu lygiu vis dar yra labai geri“, – pridūrė jis.
Itin populiariai vaizdo įrašų dalijimosi programėlei, turinčiai daugiau kaip 170 mln. amerikiečių vartotojų, gresia pavojus dėl pernai priimto JAV įstatymo, kuriame nurodoma, kad „TikTok“ privalo atsiskirti nuo savo kinų savininkės „ByteDance“ antraip bus uždaryta Jungtinėse Valstijose.
Šis JAV įstatymas turėjo įsigalioti sausio 19 dieną, likus dienai iki Donaldo Trumpo inauguracijos.
Tačiau respublikonas sustabdė šį draudimą, pratęsdamas nuosavybės struktūros pakeitimo terminą 75 dienomis – nuo sausio 19 iki balandžio 4 dienos.
Vėliau šis terminas dar kelis kartus buvo pratęstas, kad „ByteDance“ surastų naują „TikTok“ pirkėją už Kinijos ribų.
Naujausias pratęsimas baigs galioti trečiadienį.
Nors D. Trumpas ilgą laiką rėmė „TikTok“ uždraudimą, vėliau pakeitė poziciją ir pažadėjo ginti šį socialinį tinklą, įsitikinęs, kad jis padėjo jam sulaukti jaunų rinkėjų paramos lapkričio prezidento rinkimuose.
Derybose Madride taip pat aptariamas D. Trumpo grasinimas įvesti didelius muitus Kinijos importui.
Šių metų pradžioje prekybos įtampa smarkiai paaštrėjo – abipusiai muitai pasiekė triženklį dydį ir sutrikdė tiekimo grandines.
Abi vyriausybės vėliau susitarė sumažinti muitus iki 30 proc. JAV prekėms ir 10 proc. Kinijos eksportui, tačiau laikinos paliaubos baigsis lapkritį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!