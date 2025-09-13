Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po dronų įsibrovimo į Lenkiją – JAV pareiškimas: žada ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą

2025-09-13 15:55 / šaltinis: BNS
2025-09-13 15:55

Jungtinės Valstijos penktadienį Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybai pasakė, kad „gins kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“.

Donaldas Trumpas, NATO (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

16

Laikinoji JAV ambasadorė prie JT Dorothy Shea tai sakė po rusų dronų įsibrovimo į Lenkijos oro erdvę. 

„Jungtinės Valstijos palaiko savo NATO sąjungininkes šių nerimą keliančių oro erdvės pažeidimų akivaizdoje“, – sakė ji 15 narių Saugumo Tarybai, Lenkijos prašymu susirinkusiai aptarti trečiadienio naktį įvykusio incidento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors užsiminė, kad Rusijos veiksmai galėjo būti netyčiniai, kaip anksčiau sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, D. Shea juos pavadino „didžiulės nepagarbos geranoriškoms JAV pastangoms užbaigti konfliktą“ Ukrainoje ženklu.

Lenkijai Saugumo Tarybos posėdyje atstovavęs užsienio reikalų viceministras Marcinas Bosackis žurnalistams sakė, kad „matome tam tikrą bent jau retorinį atsargumą iš JAV pusės“, bet amerikiečiai visiškai remia Lenkiją kalbant apie NATO veiksmus.

M. Bosackis taip pat sakė, kad po JAV ir Rusijos viršūnių susitikimo Aliaskoje Vašingtono pozicija tapo realistiškesnė „kalbant apie tai, kada ir kokiomis priemonėmis“ galima išgauti iš Maskvos ugnies nutraukimą.

Lenkija skelbė, kad per trečiadienio naktį buvo nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų ir buvo numušti trys dronai, Varšuvai ir jos NATO sąjungininkėms pakėlus naikintuvus. 

Incidentas įvyko Rusijai vykdant dar vieną didelio masto ataką prieš Ukrainą.

„Rusija privalo sustabdyti karą“

Pasak M. Bosackio, Lenkija pirmą kartą per visą istoriją paprašė skubaus Saugumo Tarybos posėdžio reaguojant į Rusijos veiksmus, kaip niekada anksčiau priartinusius visą regioną prie konflikto.

Jis atkreipė dėmesį, kad rusų dronai pažeidė ne tik Lenkijos, bet ir NATO bei Europos Sąjungos (ES) sieną.

M. Bosackis priminė pernai pasakytus Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo žodžius, kad „prekiautojai mirtimi nesirūpina dėl fakto, kad jų ginklais (...) metodiškai, sąmoningai ir tyčia smogiama civiliniams taikiniams“.

Šios savaitės įvykiai Lenkijoje dar kartą įrodo, kad „kiekvienas rusų kaltinimas galiausiai pasirodo esantis prisipažinimas“, pareiškė M. Bosackis.

Jis taip pat paneigė Rusijos teiginius, kad į Lenkiją įskridę dronai nėra rusų ar kad jie ten pateko dėl gedimo, klaidos arba sutapimo.

Jis parodė numušto drono su rusiškomis raidėmis nuotrauką, apkaltino Maskvą melu ir atkreipė dėmesį į oro erdvės pažeidimo mastą, rodantį, kad tai negalėjo būti gedimas ar klaida.

„Mes regione prisimename tokią rusų diplomatų retoriką, kai Rusija – tuomet Sovietų Rusija – 1968-aisiais užpuolė Čekoslovakiją, 1956-aisiais – Vengriją ar (kai užpuolė) Lenkiją. Drauge su nacių Vokietija 1939-ųjų rugsėjį, po Ribbentropo-Molotovo pakto“, – sakė jis.

„Būdas pasiekti stabilumą ir taiką regione paprastas: Rusija privalo sustabdyti savo barbarišką karą prieš Ukrainą“, – sakė M. Bosackis.

Gražūs žodžiai, labai gražūs
Gražūs žodžiai, labai gražūs
2025-09-13 16:10
Tai kodėl tie ruskių dronai skraido NATO šalių teritorijose?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
