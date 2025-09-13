Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po Rusijos dronų atakų – NATO nauja misija: saugos Baltijos šalis ir Lenkiją

2025-09-13 11:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-13 11:31

Naujosios NATO misijos „Eastern Sentry“ metu bus naudojami kovai su bepiločiais orlaiviais skirti jutikliai ir ginklai, kad būtų galima aptikti, susekti ir neutralizuoti bepiločius, naujienų agentūrai LETA pareiškė Latvijos gynybos ministerija.

Lenkijos kariai patruliuoja miestelyje, kur nukrito rusų dronas (nuotr. SCANPIX)

Naujosios NATO misijos „Eastern Sentry“ metu bus naudojami kovai su bepiločiais orlaiviais skirti jutikliai ir ginklai, kad būtų galima aptikti, susekti ir neutralizuoti bepiločius, naujienų agentūrai LETA pareiškė Latvijos gynybos ministerija.

REKLAMA
0

Pasak jos, Danija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir Vokietija jau paskelbė apie pajėgumų siuntimą į „Eastern Sentry“ misiją, o kitos NATO šalys narės turėtų prisijungti artimiausiu metu. Misijos užduotis bus ginti Aljanso teritoriją nuo Rusijos vykdomų NATO šalių oro erdvės pažeidimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvijos gynybos ministras Andris Sprūdas sakė, kad ši misija pademonstruoja Aljanso ryžtą reaguoti į agresyvius Rusijos veiksmus, siekiant apsaugoti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą. 

REKLAMA
REKLAMA

„Naujoji NATO misija sustiprins Latvijos oro gynybą“, – tvirtino A. Sprūdas. Jis pažymi, kad „Eastern Sentry“ reiškia didesnį NATO pajėgų buvimą Baltijos šalyse, ypač ore, stipresnę oro gynybą ir greitesnį bei efektyvesnį reagavimą.

REKLAMA

Apie operaciją „Eastern Sentry“ buvo paskelbta po rugsėjo 10 d. vykusio Šiaurės Atlanto Tarybos posėdžio, kurio metu sąjungininkai aptarė susidariusią situaciją, reaguodami į Lenkijos prašymą surengti konsultacijas pagal Vašingtono sutarties 4-ąjį straipsnį.

Kaip jau skelbta, NATO vadovas Markas Rutte penktadienį pranešė, kad Aljansas sustiprins savo rytinio flango gynybą po anksčiau šią savaitę fiksuoto Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę. Ši žinia pasirodė po to, kai NATO pakėlė lėktuvus, kad pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios prieš trejus su puse metų Aljanso oro erdvėje numuštų Rusijos bepiločius orlaivius.

REKLAMA
REKLAMA

„NATO inicijuoja (operaciją) „Eastern Sentry“, kad dar labiau sustiprintų mūsų pozicijas rytiniame flange“, – bendroje spaudos konferencijoje su vyriausiuoju NATO pajėgų Europoje vadu JAV generolu Alexusu Grynkewichu sakė M. Rutte.

„Ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis, o joje dalyvaus įvairūs sąjungininkų, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją, ištekliai“, – nurodė M. Rutte. Pasak jo, pastiprinimas apims „labiau tradicinius karinius pajėgumus“, o kartu ir „elementus, skirtus spręsti konkrečius iššūkius, susijusius su bepiločių orlaivių naudojimu“.

M. Rutte pridūrė, kad NATO vis dar vertina, ar Rusija sąmoningai pažeidė Lenkijos oro erdvę, tačiau pakartojo, jog bet kokiu atveju tai yra „neapgalvota. Tai yra nepriimtina.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)
„The Telegraph“: Putinas buvo tikras – NATO nesiryš atsakyti į provokaciją Lenkijoje (14)
Gaisras Baltosios Vokės gatvėje (tv3.lt koliažas)
Ekspertas prakalbo apie pastarųjų dienų įvykius – štai ką tai rodo (13)
Lenkija sustabdė gandus: „Starlink“ finansavimas Ukrainai nebus nutrauktas (nuotr. SCANPIX)
Lenkija – auganti Europos galia prieš Rusiją: išklojo, kas gali įvykti, jei jiems trūks kantrybė (75)
Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
Tokio pavojaus lygio dar nebuvo: štai kokius nurodymus išgirdo Lenkijos gyventojai ir kas vyko (84)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų