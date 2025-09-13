Rusijoje įvyko 7,4 balo žemės drebėjimas

Pasak Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centro (PTWC), nėra pavojaus, kad jis sukėlė cunamį. PWTC iš pradžių perspėjo, kad kai kuriose netoliese esančiose Rusijos pakrantėse galimos „pavojingos“ iki metro aukščio bangos, tačiau vėliau nurodė, jog „cunamio pavojus (…) jau praėjo“.
USGS informavo, kad žemės drebėjimas smogė už 111 kilometrų į rytus nuo Rusijos Kamčiatkos regiono administracinio centro Kamčiatkos Petropavlovsko miesto, 39,5 kilometrų gylyje. USGS prieš tai kalbėjo apie 7,5 balo stiprumą, tačiau vėliau jį kiek sumažino.
Liepos mėnesį įvyko vienas stipriausių žemės drebėjimų prie Kamčiatkos
Liepos mėnesį prie Kamčiatkos pusiasalio įvyko vienas stipriausių kada nors užfiksuotų žemės drebėjimų, kuris sukėlė iki keturių metrų aukščio cunamius Ramiajame vandenyne ir privertė evakuoti žmones įvairiose vietovėse nuo Havajų iki Japonijos.
Šis 8,8 balo žemės drebėjimas buvo didžiausias nuo 2011 m., kai 9,1 balo smūgis prie Japonijos krantų sukėlė cunamį, kuris pražudė daugiau nei 15 tūkst. žmonių.
Liepą įvykęs žemės drebėjimas paskatino Japonijos valdžios institucijas nurodyti beveik 2 mln. žmonių vykti į aukščiau esančias vietas. Perspėjimai dėl cunamio taip pat buvo paskelbti visame regione, tačiau vėliau buvo atšaukti arba sumažinti.
