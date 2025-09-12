Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskio žinia: ukrainiečiai sustabdė rusų puolimą Sumų srityje

2025-09-12 21:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 21:11

Ukrainos gynėjai sugebėjo visiškai sustabdyti Rusijos puolimo operaciją Sumų srityje, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo „Kanal 24“.

Zelenskis atskleidė viršūnių susitikimo detales: įspėjo sąjungininkus dėl Rusijos planų (nuotr. SCANPIX)
36

Anot V. Zelenskio, šią informaciją nurodė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis.

2

Anot V. Zelenskio, šią informaciją nurodė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis.

„Esu dėkingas visiems mūsų kariams, seržantams ir karininkams, kurie vykdo kovines užduotis atitinkamuose rajonuose ir daro ženklius nuostolius rusams“, – penktadienį pranešė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot V. Zelenskio, ukrainiečiai šiuo metu taip pat aktyviai priešinasi Rusijos puolimui Donecko ir Zaporižios srityse.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Zelenskis: Putinas vis dar nori okupuoti visą Ukrainą

Vašingtono pastangoms sustabdyti Rusijos invaziją slūgstant, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas vis dar nori okupuoti visą Ukrainą.

„V. Putino tikslas yra okupuoti visą Ukrainą. Kad ir ką jis kam nors sakytų, akivaizdu, kad jis taip užkūrė karo mašiną, jog tiesiog negali jos sustabdyti, nebent jis būtų priverstas iš esmės pakeisti savo asmeninius tikslus“, – Kyjive surengtoje konferencijoje sakė V. Zelenskis.

