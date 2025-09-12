Zelenskio žinia: ukrainiečiai sustabdė rusų puolimą Sumų srityje

Anot V. Zelenskio, šią informaciją nurodė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis.
„Esu dėkingas visiems mūsų kariams, seržantams ir karininkams, kurie vykdo kovines užduotis atitinkamuose rajonuose ir daro ženklius nuostolius rusams“, – penktadienį pranešė V. Zelenskis.
Anot V. Zelenskio, ukrainiečiai šiuo metu taip pat aktyviai priešinasi Rusijos puolimui Donecko ir Zaporižios srityse.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Zelenskis: Putinas vis dar nori okupuoti visą Ukrainą
Vašingtono pastangoms sustabdyti Rusijos invaziją slūgstant, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas vis dar nori okupuoti visą Ukrainą.
„V. Putino tikslas yra okupuoti visą Ukrainą. Kad ir ką jis kam nors sakytų, akivaizdu, kad jis taip užkūrė karo mašiną, jog tiesiog negali jos sustabdyti, nebent jis būtų priverstas iš esmės pakeisti savo asmeninius tikslus“, – Kyjive surengtoje konferencijoje sakė V. Zelenskis.
