Pamatę, kas vyksta miesto centre, klaipėdiečiai pratrūko: „Trūksta žodžių!“

Viena klaipėdietė socialiniuose tinkluose neslepia pasipiktinimo, kad miesto valdžia, anot jos, leido iš miestiečių atimti pagrindinę viešą poilsio erdvę ir perduoti ją privačiam verslui.
Paaiškėjo, kas ten vyks
Kaip rašo miesto gyventojai, miesto skvere keliems mėnesiams įsikurs „Kakės Makės“ parkas.
„Būkit pasveikinti: šventiniu laikotarpiu keičiamas Klaipėdos pavadinimas į Kakamiestį! Jau antra savaitė atsimušu Danės skvere į tvoras. Vis sukau galvą – ką jie čia tvarkys, juk skveras rekonstruotas vos prieš 3 metus! Na ir paaiškėjo: skveras bus aptvertas beveik du mėnesius ir jame karaliaus Kakė Makė.
Kitaip tariant, atimtas iš miestiečių ir perduotas privačiam verslui. Tiek Klaipėdos savivaldybei, tiek šventėms yra problemų su viešųjų erdvių suvokimu: beveik 2 šventiniams mėnesiams iš miestiečių atimate pagrindinę miesto viešąją poilsio erdvę. Trūksta žodžių!“ – piktinasi klaipėdietė.
Netinkamu erdvės parinkimu piktinasi ir daugiau miestiečių, kai kurie net bando gintis tuo, kad įstatymiškai valdžia negalėjo užtverti viešosios miesto erdvės.
„Visiška nesąmonė, pagrindinis miesto parkas pačiame miesto centre. Netinkama erdvė parinkta. Arba tuomet turėjo būti nemokama ir atvira visiems“, – pasipiktinimo neslėpė ir komentatoriai.
„Įdomu ar miesto valdžia įstatymus žino, kad vieša erdvė yra visiems, čia ne jūsų kiemas, bet viską pasako pavadinimas kakiai“, – miesto valdžiai rėžė klaipėdietis.
Klaipėdiečiai taip pat pastebi ir biudžeto klausimus, mat privatus verslas už tokią išsinuomotą teritoriją turėtų pakloti gerą pinigų sumą. Dėl to gyventojai kelia klausimą, ką iš to gaus?
„Tai gal atseikės gerą sumelę į miesto biudžetą, juk išsinuomoti tokį plotą centrinėje miesto dalyje turėtų nemažai kainuoti? Na, o mes kaip nors patvoriais, pakampiais pakentėsim. Privatus verslas tegu klesti. Labai laiku sugalvojo miestas pelnytis, kai Atgimimo aikštė irgi atitverta. Tik labai norėčiau žinoti, ką už tuos nuompinigius mes gausime?“ – rašo gyventoja.
Savivaldybė atsakė, kodėl pasirinkta ši erdvė
Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo Klaipėdos miesto savivaldybės, kodėl būtent ši erdvė parinkta įkurti parkui. VšĮ „Klaipėdos šventės“ projektų vadovė Živilė Putnienė nurodė, kad renkantis Kakės Makės šviesų parko erdvę buvo svarstytos kelios galimos lokacijos – Malūnų parkas, Klaipėdos piliavietės teritorija, Skulptūrų parkas bei Poilsio parkas.
„Visgi Danės skveras buvo pasirinktas kaip tinkamiausia erdvė dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, ši vieta yra toliau nuo marių, todėl čia mažesnė stipraus vėjo tikimybė, o gausūs medžiai leidžia patogiau įrengti ir tvirtinti šviesos instaliacijas, sukuriant ypatingą atmosferą.
Antroje vietoje liko Malūnų parko erdvė – nors gana arti centro esanti lokacija buvo labai tinkama, erdvė buvo atmesta dėl techninių priežasčių – parko teritorijoje nėra pakankamų elektros energijos pajėgumų“, – nurodo ji.
Ž. Putienės teigimu, šviesų parkas veiks nuo lapkričio 15 d. iki sausio 4 d.
Vis dėlto klaipėdiečiai piktinasi, kad pagrindinė miesto erdvė yra užtverta, o viešas skveras atimtas iš miestiečių ir perduotas privačiam verslui. Projektų vadovė į šiuos pasipiktinimus atsako, kad Danės skveras nėra „atimamas“ iš miestiečių, jis tik laikinai pritaikomas šventiniam projektui, kuris, anot jot, yra miesto dovana vaikams ir šeimoms.
Taip pat ji nurodo, kad nors iki sausio 4 d. bus laikinai uždarytas centrinis įėjimas, paliekami praėjimai krantine bei šaligatviu Danės gatvės pusėje, kad gyventojų judėjimas mieste išliktų patogus.
Atsako, kam bus panaudojami surinkti pinigai
Ž. Putienė pakomentavo ir lėšų klausimą bei atskleidė, kam bus naudojami surinkti pinigai.
Anot jos, dalis lėšų bus reinvestuojamos į kitus renginius, šiuo atveju – skirtos artėjantiems kalėdiniams renginiams, o ne pelnui.
„Projektas įgyvendinamas Klaipėdos miesto savivaldybei skyrus finansavimą, todėl tai nėra privatus verslo renginys. Įėjimo kaina 5 eurai – yra simbolinė, o surinktos lėšos nebus naudojamos pelnui. Už įėjimą į parką surinktos lėšos bus skiriamos kitų metų kalėdinių renginių įgyvendinimui, taip pat užtikrinant parko saugumą bei jo priežiūrą.
Toks pat principas yra taikomas, įrengiant ir ledo čiuožyklą Teatro aikštėje – kai surinktos lėšos reinvestuojamos į kitus miesto renginius. Lyginant su kitų miestų šviesų parkais, Klaipėdos kaina yra viena mažiausių: Vilniuje ir Kaune bilietai kainavo nuo 12 iki 16 eurų“, – sako ji.
