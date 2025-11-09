 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

LKL: „Nevėžis“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

2025-11-09 18:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 18:00

Prieš dvigubą Eurolygos savaitę Kauno „Žalgiris“ (6-1) sekmadienio vakarą dar sužais rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“.

Rungtynių akimirka | Roko Lukoševičiaus/LKL nuotr.

Prieš dvigubą Eurolygos savaitę Kauno „Žalgiris“ (6-1) sekmadienio vakarą dar sužais rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“.

0

Tomo Masiulio auklėtiniai šį kartą svečiuose susikaus su Kėdainių „Nevėžio“ (3-4) krepšininkais.

Žalgiriečiai yra absoliutūs LKL lyderiai ir per pirmas septynias rungtynes pasiekė šešias pergales. Vienintelį pralaimėjimą patyrė prieš Klaipėdos „Lietkabelį“.

Tuo tarpu kėdainiečiai savo sąskaitoje turi tris pergales ir keturis pralaimėjimas. Toks rezultatas jiems leidžia užimti šeštąją vietą turnyro lentelėje.

Mačas tarp „Nevėžio“ ir „Žalgirio“ startuos 19.10 val. Susitikimo eigą sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

