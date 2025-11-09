LKL: „Nevėžis“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

Tomo Masiulio auklėtiniai šį kartą svečiuose susikaus su Kėdainių „Nevėžio“ (3-4) krepšininkais.
Žalgiriečiai yra absoliutūs LKL lyderiai ir per pirmas septynias rungtynes pasiekė šešias pergales. Vienintelį pralaimėjimą patyrė prieš Klaipėdos „Lietkabelį“.
Tuo tarpu kėdainiečiai savo sąskaitoje turi tris pergales ir keturis pralaimėjimas. Toks rezultatas jiems leidžia užimti šeštąją vietą turnyro lentelėje.
Mačas tarp „Nevėžio“ ir „Žalgirio“ startuos 19.10 val. Susitikimo eigą sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
