  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Teismas Klaipėdos uostui laikinai uždraudė nutraukti 0,9 mln. eurų sutartį su „Sūduvos statyba“

2025-11-10 07:12 / šaltinis: BNS
2025-11-10 07:12

Klaipėdos apygardos teismas laikinai uždraudė Klaipėdos jūrų uosto direkcijai vienašališkai nutraukti 0,9 mln. eurų (be PVM) vertės sutartį su įmone „Sūduvos statyba“ dėl užteršto grunto aikštelės statybos bei laikinai sustabdė sutarties įgyvendinimą, BNS pranešė teismas.

Klaipėdos uostas. ELTA / Dainius Labutis

Teismas spalio 23 dieną patenkino „Sūduvos statybos“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Įmonė prašė priteisti iš Klaipėdos uosto direkcijos 62 tūkst. eurų bei nutraukti rangos sutartį per teismą.

„Preliminariu vertinimu, egzistuoja tikimybė, kad ieškinys gali būti patenkinamas. Dėl draudimo atsakovei nutraukti sutartį teismas pasisakė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla reali grėsmė teismo sprendimo įvykdymui“, – BNS pranešė  teismo atstovė Indrė Rinkevičiūtė Andrulė.

Teismas prabrėžė, kad jei direkcija pati nutrauktų sutartį, tai reikštų, kad teismo sprendimas būtų neįgyvendintas.

„Sūduvos statybos“ advokato Dainiaus Kenstavičiaus teigimu, ginčas tarp šalių kilo paaiškėjus, kad į objektą reikia atvežti daugiau grunto nei numatyta projekte. Jis pabrėžė, kad direkcija pritarė 11,8 tūkst. kubinių metrų papildomam kiekiui, tačiau jo  nepakanka numatytam aikštelės aukščiui pasiekti – tam reikia 26 tūkst. kub. metrų.

„Tai reiškia daugiau kaip 140 tūkst. eurų papildomų išlaidų (1 kubinis metras grunto kainuoja apie 10 eurų). Rangovas finansiškai nėra pajėgus prisiimti tokių papildomų išlaidų, nenumatytų sutartyje“, – rašoma D. Kenstavičiaus komentare BNS.

Advokato teigimu, reikalingo grunto kiekis buvo nurodytas konkurso dokumentuose ir rangovė teikdama pasiūlymą negalėjo šio kiekio koreguoti, todėl buvo sustabdytas sutarties vykdymas ir kreiptasi į teismą, o 62 tūkst. eurų suma yra atlyginimas už jau atliktus darbus. 

Klaipėdos uosto direkcijos direktoriaus Algio Latako teigimu, „Sūduvos statyba“ nepateikė jokių papildomų darbų poreikį pagrindžiančių dokumentų.

„Direkcija savo iniciatyva ėmėsi rinkti reikalingą informaciją, kad nustatytų realų ir pagrįstą papildomų darbų poreikį, tačiau rangovas vienašališkai sustabdė darbus, pasišalino iš statybvietės ją palikdamas be priežiūros ir kreipėsi į teismą dėl sutarties nutraukimo ir skolos priteisimo“, – BNS atsiųstame komentare A. Latakas. 

Klaipėdos uosto direkcija sutartį su „Sūduvos statyba“ pasirašė gegužės 22 dieną.

