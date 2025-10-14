Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Klaipėdos uostas baigė kruizų sezoną – šiemet atplaukė rekordiškai daug turistų

2025-10-14 13:35 / šaltinis: BNS
2025-10-14 13:35

Į Klaipėdos uostą antradienį atplaukė paskutinis kruizų laivas šį sezoną – „Norwegian Prima“. Uosto vadovas Algis Latakas sako, kad šiemet Klaipėdą aplankė rekordinis skaičius turistų – beveik 77 tūkst., 59 laivai iš planuotų 63-jų.

Klaipėdos uostas pradeda aktyvųjį kruizinės laivybos sezoną: daugiau laivų ir turistų, augantis dėmesys aplinkosaugai

Klaipėdos uostas pradeda aktyvųjį kruizinės laivybos sezoną: daugiau laivų ir turistų, augantis dėmesys aplinkosaugai

0

„Sezonas buvo geras tuo, kad prasidėjo visiškai netikėtai, vasario 20 dieną, niekada taip anksti laivų neturėjome, tai rodo, kad kruizinių laivų keleiviai, turistai, vis labiau pamėgsta Šiaurės šalis“, – žurnalistams antradienį Klaipėdoje sakė A. Latakas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiemet Klaipėdą aplankė rekordinis skaičius keleivių – 76,6 tūkst., tai tikrai labai daug, žymiai daugiau negu pernai. Matant į priekį, kaip keleivių skaičius auga, Klaipėda šiandien yra patrauklus uostas, miestas ir regionas kruiziniam turizmui“, – pridūrė jis. 

Pasak A. Latako, vienas iš planuotų laivų šiemet neatplaukė dėl prastų oro sąlygų, kitas – dėl GPS trikdžių. Kitąmet, pasak jo, laukiama 68 laivų, o 2027 metais – 95.

„Tai didelis iššūkis visiems, tiek turizmo agentūroms, tiek uostams, su krantinėmis, kaip susitvarkyti, bet tokio skaičiaus nesam girdėję ir regėję“, – teigė A. Latakas. 

Anot jo, 2027 metais pabaigus kruizinių laivų terminalo statybas, uostas bus pasirengęs priimti daugiau nei 100 laivų.

