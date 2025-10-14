Klaipėdos uostas baigė kruizų sezoną – šiemet atplaukė rekordiškai daug turistų

„Sezonas buvo geras tuo, kad prasidėjo visiškai netikėtai, vasario 20 dieną, niekada taip anksti laivų neturėjome, tai rodo, kad kruizinių laivų keleiviai, turistai, vis labiau pamėgsta Šiaurės šalis“, – žurnalistams antradienį Klaipėdoje sakė A. Latakas.
„Šiemet Klaipėdą aplankė rekordinis skaičius keleivių – 76,6 tūkst., tai tikrai labai daug, žymiai daugiau negu pernai. Matant į priekį, kaip keleivių skaičius auga, Klaipėda šiandien yra patrauklus uostas, miestas ir regionas kruiziniam turizmui“, – pridūrė jis.
Pasak A. Latako, vienas iš planuotų laivų šiemet neatplaukė dėl prastų oro sąlygų, kitas – dėl GPS trikdžių. Kitąmet, pasak jo, laukiama 68 laivų, o 2027 metais – 95.
„Tai didelis iššūkis visiems, tiek turizmo agentūroms, tiek uostams, su krantinėmis, kaip susitvarkyti, bet tokio skaičiaus nesam girdėję ir regėję“, – teigė A. Latakas.
Anot jo, 2027 metais pabaigus kruizinių laivų terminalo statybas, uostas bus pasirengęs priimti daugiau nei 100 laivų.