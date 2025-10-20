Gatvių į Klaipėdos uostą remontui – dar 3,4 mln. eurų uosto direkcijos lėšų

Uosto vadovas Algis Latakas ir Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pirmadienį pasirašė tai numatantį susitarimą.
A. Latako teigimu, nuo 2020 metų direkcija miesto infrastruktūrai skyrė apie 9 mln. eurų, o su nauja investicija ši suma sieks 12,5 mln. eurų.
Už šias lėšas bus rekonstruotas Šilutės plento ruožas nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės bei Juliaus Janonio, Švyturio ir Naujosios Uosto gatvių sankryžų. Tačiau projektų sąrašas atsižvelgiant į situaciją gali būti keičiamas.
Pasak uosto vadovo, kelius atnaujinti būtina, kad transportas uostą pasiektų patogiai ir nesudarytų spūsčių gatvėse.
„Uosto ilgis yra apie 12 km, Klaipėdos ilgis – lygiai toks pat. Taip jau nuo seno susiklostė, kad visi keliai į uostą veda per Klaipėdą ir nieko nepadarysi. Norint, kad į uostą atvažiuotų mašinos, kad jos neužkištų kelių, kad nebūtų problemos tarp gyventojų, tarp įmonių, kurios dirba mieste, kurios turi atvežti savo prekes, tarp įmonių, kurios atveža į miestą tam tikrus daiktus, reikia pasirūpinti, kad ir tie keliai būtų patogūs ir geri visiems“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė uosto vadovas.
A. Vaitkus sakė, kad gatvių atnaujinimas yra svarbus augant uosto veiklai ir užtikrinant sąlygas kariniam mobilumui.
„Turime konteinerių krovos augimą, plius vyksta energetikos srityje valstybės mastu pokyčiai, vežami dideli kiekiai vėjo jėgainių (...), turime kaip miestas vykdyti karinio mobilumo užtikrinimą, (...) kaip uostamiestis, per kurį tas tranzitas važiuoja“, – žurnalistams kalbėjo A. Vaitkus.
Iki šiol uosto direkcija miestui kompensavo 200 tūkst. eurų savivaldybės išlaidas rengiant Naujojo Sodo ir Naujojo Uosto gatvių sankryžos kapitalinio remonto projektą, skyrė 4,5 mln. eurų vienos svarbiausių miesto sankryžų – Baltijos prospekto ir Šilutės plento – statybai ir Lypkių gatvei nuo Šilutės plento iki Statybininkų prospekto rekonstrukcijai.