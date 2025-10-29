Ministerija siūlo atsisakyti Klaipėdos uosto direkcijos stebėtojų tarybos

Anot ministerijos, planuojama atsisakyti stebėtojų tarybos, be to, keistųsi ir valdybos sudarymo modelis – joje būtų trys nepriklausomi nariai ir du deleguoti akcininko, tai yra valstybės. Šiuo metu valdyboje dirba įmonės darbuotojai.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo pakeitimu siūloma atsisakyti nuorodos į konkretų valdymo modelį.
„Kadangi Uosto direkcijos valdymas jau reglamentuojamas Akcinių bendrovių įstatymu, Uosto direkcijos įstatais ir bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, įstatymo projekte siūloma nebedetalizuoti konkretaus valdymo modelio“, – BNS komentavo ministerija.
„Praktika parodė, kad toks modelis nėra efektyvus, nes dubliuojami procesai ir apsunkinamas sprendimų priėmimas. Todėl siūloma atsisakyti tokio reguliavimo“, – teigė ji.
Anot ministerijos, vienpakopis valdymo modelis leistų aiškiau paskirstyti atsakomybę, greičiau priimti sprendimus.
Priėmus pakeitimus, valstybė, kaip akcininkė, išlaikytų įmonės strateginę kontrolę per visuotinį akcininkų susirinkimą.
Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos (LJKKA) prezidentas Laimonas Rimkus praėjusią savaitę sakė pritariantis ministerijos inicijuotiems pokyčiams.
„Dvipakopis valdymas yra ydingas jų nuomone, tam mes pritariame. (...) Jie mato, kad valdysena yra valdymo kalambūras, per daug sudėtingas mechanizmas, ir neduoda pridėtinės vertės“, – žurnalistams sakė L. Rimkus.
Jis, be kita ko, teigė, kad asociacija siūlys uostą ir jame veikiančias įmones su suprastruktūra pripažinti svarbiu valstybei ekonominiu projektu. L. Rimkaus vertinimu, tai leistų sparčiau realizuoti projektus, gauti prieigą prie kapitalo.
„Tokiu būdu, jei anksčiau buvo svarbu tik infrastruktrūra, o suprastruktūra buvo pamiršta, tai šiuo įstatymu siekiame sugrąžinti teisybę ir padaryti subalansuotą vystymą“, – teigė L. Rimkus.
Susisiekimo ministerija teigia, kad siūlomu nauju teisiniu reguliavimu tikimasi pasiekti didesnį uosto veiklos efektyvumą ir skaidrumą, užtikrinant aiškesnį valdymo modelį ir lankstesnį sprendimų priėmimą.
Šiuo metu uosto stebėtojų taryboje dirba jos pirmininkas Nemunas Biknius, taip pat jos nariai Kristina Petraitienė, Aurimas Vilkelis, Gytis Mažeika ir Laura Garbenčiūtė-Bakienė.
Stebėtojų taryba 2023 metais iš įmonės darbuotojų išrinko valdybą, jos pirmininkas šiuo metu yra direkcijos vadovas Algis Latakas, valdyboje taip pat dirba Vidmantas Paukštė, Martynas Armonaitis, Džiugas Šaulys ir Ela Žemaitienė.