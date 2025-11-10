3G ryšio nebebus: „Bitė“ jį išjungia vienoje apskrityje

„Išjungus 3G ryšį, telefonai automatiškai persijungs prie kitos ryšio technologijos: naujesni telefonai jungsis prie 4G/5G, senesni – prie 2G. Susirūpinti turėtų senų telefonų savininkai, nes 2G ryšys leidžia tik skambinti ir siųsti trumpąsias žinutes, bet naršyti internete – ne“, – pranešime nurodo „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.
Pranešama, kad iššūkių taip pat gali kilti turintiems daugiau nei 10 metų senumo SIM korteles. Anot bendrovės, tokiems vartotojams būtina atsinaujinti korteles, norint toliau naudotis 4G ir 5G ryšiu.
Bendrovės duomenimis, apie 5 tūkst. klientų Vilniaus apskrityje vis dar naudojasi 3G ryšiu kaip pagrindiniu, taip pat čia veikia apie 1,2 tūkst. senų SIM kortelių.
Kaip skelbta anksčiau, „Bitė“ šiemet 3G ryšio technologiją jau išjungė Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio ir Utenos apskrityse.