 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

3G ryšio nebebus: „Bitė“ jį išjungia vienoje apskrityje

2025-11-10 08:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 08:53

Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ iki lapkričio mėnesio vidurio planuoja išjungti 3G ryšio technologiją Vilniaus apskrityje.

Bitė Lietuva. ELTA / Andrius Ufartas

Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ iki lapkričio mėnesio vidurio planuoja išjungti 3G ryšio technologiją Vilniaus apskrityje.

REKLAMA
1

„Išjungus 3G ryšį, telefonai automatiškai persijungs prie kitos ryšio technologijos: naujesni telefonai jungsis prie 4G/5G, senesni – prie 2G. Susirūpinti turėtų senų telefonų savininkai, nes 2G ryšys leidžia tik skambinti ir siųsti trumpąsias žinutes, bet naršyti internete – ne“, – pranešime nurodo „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešama, kad iššūkių taip pat gali kilti turintiems daugiau nei 10 metų senumo SIM korteles. Anot bendrovės, tokiems vartotojams būtina atsinaujinti korteles, norint toliau naudotis 4G ir 5G ryšiu.

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovės duomenimis, apie 5 tūkst. klientų Vilniaus apskrityje vis dar naudojasi 3G ryšiu kaip pagrindiniu, taip pat čia veikia apie 1,2 tūkst. senų SIM kortelių.

Kaip skelbta anksčiau, „Bitė“ šiemet 3G ryšio technologiją jau išjungė Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio ir Utenos apskrityse.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų