  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Bitė“ išjungia 3G ryšį Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse

2025-10-03 09:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 09:45

Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ iki spalio pabaigos planuoja išjungti 3G ryšio technologiją Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse. Vietoje jos gyventojams bus prieinamas 4G ir 5G ryšys, praneša bendrovė.

Bitė Lietuva. ELTA / Andrius Ufartas

Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ iki spalio pabaigos planuoja išjungti 3G ryšio technologiją Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse. Vietoje jos gyventojams bus prieinamas 4G ir 5G ryšys, praneša bendrovė.

0

„Šiuo metu labai nedaug žmonių Lietuvoje vis dar naudojasi senąja 3G ryšio technologija, tad jos išjungimas neturėtų sukelti nepatogumų. Visuose regionuose, kur išjungiamas 3G ryšys, veikia geras 4G ryšys, o daugelyje ryšio bokštų – ir naujos kartos 5G ryšys“, – pranešime teigia „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

3G ryšio technologija bus išjungta Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Jonavos bei Kaišiadorių rajonų savivaldybėse. Be to, šio ryšio nebeliks Kalvarijos, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos, Kėdainių ir Lazdijų rajonų, taip pat Marijampolės, Prienų, Šakių, Varėnos ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse.

Pranešama, kad iššūkių gali kilti turintiems senus telefonus ar daugiau nei 10 metų senumo SIM korteles. Anot bendrovės, tokiems vartotojams būtina atsinaujinti korteles, norint toliau naudotis 4G ir 5G ryšiu.

„Bitė“ šiais metais jau išjungė 3G ryšio technologiją Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Telšių apskrityse. Visoje Lietuvoje bendrovė senąjį ryšį išjungs iki šių metų gruodžio 1 d.

