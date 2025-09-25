Sukūrė supermaistą bitėms: jis turėtų jas išgelbėti nuo išnykimo

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Bitės ne tik neša medų, bet ir apdulkina bene 70 proc. pasaulio pasėlių. Tačiau dėl žemės ūkio plėtimosi, vis daugiau apdirbant žemės laukų, bitėms iškilo išlikimo pavojus. Pasėlių daugėja, mažėja augalų įvairovė, o kartu – ir maisto bitėms.
„Klimato kaita taip pat veikia žydinčių augalų įvairovę. Ištinka ilgi periodai, kai bičių populiacijoms trūksta maisto, ištinka badas ir dėl to dėl ligų prarandame ištisas bičių kolonijas“, – pasakoja Oksfordo universiteto profesorė Geraldine Wright.
Prestižinio Oksfordo universiteto profesorė sako, kad rado būdą, kaip išsaugoti bites. Sukūrė visavertį maistą bitėms:
„Rinkoje yra kitų žiedadulkių pakaitalų, bet jie nėra visaverčiai, bites aprūpina ne visomis būtinomis medžiagomis.“
Šio žiedadulkių pakaitalo kūrimo procesas užtruko 15 metų. Profesorė sako, kad jis bus brangesnis nei šiuo metu esantys rinkoje, tačiau britė neabejoja, jis gali išgelbėti bites nuo išnykimo.
„Kai bičių mityba maistinga, jos gali tinkamai kovoti su ligomis, patogenais ir kenkėjais, su kuriais šiuo metu neturime priemonių kovoti. Taigi mes tikrai manome, kad tai yra kertinis akmuo sprendžiant bičių nykimo problemą“, – teigia G. Wright.
Oksfordo universitete sukurto bičių supermaisto masinė gamyba bus pradėta jau kitais metais.
