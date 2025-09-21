Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Atskleidė, kada paskutinį kartą pjauti žolę: kiti to nežino

2025-09-21 17:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-21 17:00

Atėjęs ruduo su savimi atsineša ir vėsesnius, drėgnesnius orus, tačiau darbai sode ir kieme nesibaigia. Vienas jų – žolės pjovimas, kurių, greičiausiai, dar laukia ne vienas. Tačiau ne vienam kyla klausimas: kada paskutinį kartą pjauti žolę

Žolės pjovimas (nuotr. 123rf.com)

Atėjęs ruduo su savimi atsineša ir vėsesnius, drėgnesnius orus, tačiau darbai sode ir kieme nesibaigia. Vienas jų – žolės pjovimas, kurių, greičiausiai, dar laukia ne vienas. Tačiau ne vienam kyla klausimas: kada paskutinį kartą pjauti žolę

Lapų grėbimas ir augalų, nuo kurių jau nuimtas derlius, rovimas ir kompostavimas – vieni iš pagrindinių rudens darbų, tačiau jau metas pagalvoti ir apie kitą svarbų klausimą – kada nustoti pjauti žolę, rašo express.co.uk.

Kada paskutinį kartą pjauti žolę?

Kai dienos vis šaltesnės, nuo medžių ima kristi lapai, natūralu, kad lėčiau augti ima ir žolė. MyJobQuote.co.uk sodininkystės ekspertė Fiona Jenkins atskleidė laiką, kada paskutinį kartą nupjauti žolę savo kieme.

„Keičiantis metų laikams, pastebėsite, kad žolė ima augti lėčiau. Kai prasideda pirmosios šalnos, paprastai tai yra aiškus ženklas, kad žoliapjovę jau galima pastatyti į sandėliuką iki pat pavasario“, – sakė ji.

Pasak Fionos, „geriausia“ nustoti pjauti veją maždaug spalio pabaigoje, atsižvelgiant į orus, nes pjaudami žolę netinkamu laiku, galite jai ir pakenkti.

„Paskutinį kartą veją reikėtų nupjauti nuo rugsėjo pabaigos iki spalio pabaigos. Šie terminai gali skirtis priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos ir vietovei būdingo klimato.

Norint sužinoti tikslesnį laiką, patarčiau atidžiai stebėti savo veją ir pagal sąlygas žiūrėti, kada geriausia pjauti paskutinį kartą“, – patarė ji.

Paskutinį kartą žolę nupjaukite kuo trumpiau

Paprastai aiškiausias ženklas, kad reikia atlikti paskutinį žolės pjovimą, yra tai, kad žolė nustoja augti, dažniausiai tai nutinka temperatūrai nukritus žemiau 10 laipsnių šilumos.

Pasak Fionos, taip pat svarbu atliekant pjovimą nepamiršti vieno svarbaus dalyko:

„Paskutinį kartą per sezoną pjaudami žolę įsitikinkite, kad ją pjaunate nustatę žemiausią pjovimo aukštį. Po paskutinio pjovimo veja dar gali kurį laiką šiek tiek augti, kol šalnos sustabdys augimą.

Jei nupjauta žolė bus trumpa, nereikės jos papildomai pjauti iki kitų metų, net jei žolė šiek tiek ir paaugs.“

