Pasakė, kada paskutinį kartą reikia nupjauti žolę: kiti to nežino

Atvėsus orams, svarbu per daug nenualinti vejos pjaunant ją per dažnai arba per trumpai, rašo express.co.uk.

Fiona Jenkins, sodininkystės ekspertė sakė: „Geriausia nustoti pjauti žolę rudenį. Paskutinį kartą ją reikėtų nupjauti rugsėjo pabaigoje ar spalio pradžioje.

Šie terminai gali skirtis priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos ir vyraujančių klimato sąlygų.

Norint sužinoti tikslesnį laiką, kada paskutinį kartą nupjauti žolę, patarčiau atidžiai ją stebėti – pamatysite, kada jos pjauti jau nebereikės.

Keičiantis metų laikams, pradėsite pastebėti, kad žolės augimas vis lėtėja ir jos pjauti paprasčiausiai nebereikia.“

Kada paskutinį kartą nupjauti žolę?

Kai pasirodo pirmosios šalnos, paprastai tai yra aiškus ženklas, kad žoliapjovę galite pamiršti iki kito pavasario, kai baigsis šalnos.

Įprastai pirmosios šalnos pasirodo spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje, o paskutinės šalnos – nuo kovo pabaigos iki balandžio pradžios, tačiau gamta mėgsta iškrėsti išdaigų ir šalnos užklumpa vėliau ir pavasarį tęsiasi ilgiau.

Pasak Fionos, jei norite, kad pavasarį veja būtų graži, dabar reikia atlikti keletą darbų.

Ji paaiškino: „Paskutinį kartą per sezoną pjaudami žolę turite nupjauti ją kuo trumpiau. Po paskutinio pjovimo žolė dar kurį laiką gali šiek tiek augti, kol šalnos sustabdys augimą.

Jei žolę nupjausite trumpai, iki kitų metų jos daugiau nereikės pjauti, net jei ji šiek tiek paaugs.“

Ruduo taip pat yra puikus metas sutvarkyti užžėlusius vejos kraštus, kad sodo erdvė atrodytų tvarkinga ir švari.

Pasak sodininkystės ekspertės, gerai prižiūrimi vejos pakraščiai taps barjeru augalų šaknims ir neleis vejoje vešėti piktžolėms ar kitiems nepageidaujamiems augalams.

Taip pat būtinai sugrėbkite lapus nuo vejos, kad išvengtumėte žolės pažeidimų ir rudų dėmių. Dėl nukritusių lapų žolė negauna pakankamai vandens ir saulės šviesos, o tai sudaro sąlygas ligoms plisti.

Rugsėjo mėnesį taip pat galima persėti veją ir panaikinti iš jos samanas, kad žolei nereikėtų konkuruoti dėl vietos ir saulės šviesos su kitais augalais.