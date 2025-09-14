Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Ragina svogūnus sodinti jau dabar: paaiškino, kodėl

2025-09-14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 10:10

Ruduo – metas, kai gamta ruošiasi poilsiui, o sodininkai dar turi progą atlikti svarbių darbų, kurie užtikrins gausų pavasario derlių. Vienas tokių darbų – svogūnų sodinimas. Daugelis įpratę svogūnus sėti ar sodinti pavasarį, tačiau patyrę sodininkai tikina, kad rudens sodinimas turi savų pranašumų.

Svogūnai (nuotr. 123rf.com)

1

Svogūnai, pasodinti rudens pabaigoje, per žiemą spėja įsišaknyti, todėl pavasarį ima augti anksčiau ir duoda gausesnį derlių. Be to, taip galima jau ankstyvą vasarą džiaugtis šviežiais svogūnėliais, rašoma meadowlarkjournal.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kodėl verta sodinti svogūnus rudenį?

Sodinimas rudenį leidžia svogūnams anksčiau pradėti vegetacijos periodą. Dirva dar būna pakankamai šilta šaknims įsitvirtinti, o atėjus šalčiams – svogūnai ramiai peržiemoja.

Pavasarį jie iškart pradeda sparčiai augti ir nesusiduria su vandens ar maisto medžiagų trūkumu, kaip neretai būna sausą pavasarį.

Rezultatas – stipresni augalai ir gausesnis, ankstyvesnis derlius.

Tinkamų veislių pasirinkimas

Renkantis svogūnus rudens sodinimui, svarbiausia atkreipti dėmesį į jų veisles ir prisitaikymą prie klimato sąlygų.

Jei svogūnus sodinsite rudenį, rinkitės žieminių svogūnų sodinukus. Jie sodinami rudenį, todėl svogūnai spėja gerai įsišaknyti dar iki šalčių, o pavasarį, vos tik dirva pradeda šilti, greitai pradeda augti.

Dažniausiai žieminiai svogūnai sodinama rudenį, rugsėjo pabaigoje–spalio mėnesį, kai dirva dar šilta, bet jau nebe taip greitai sudygsta piktžolės.

Sodinimo gylis turėtų siekti apie 3–4 cm, kad sodinukai nenukentėtų nuo šalčio, bet nebūtų per giliai, o tarp svogūnų turėtų būti paliekamas maždaug 8–10 cm atstumas, tarp eilučių – 20–25 cm.

Pasodinus svarbu užtikrinti, kad dirva būtų puri, neužmirkusi. Prieš šalčius lysvę galima pamulčiuoti durpėmis ar šiaudais, kad svogūnai lengviau peržiemotų.

Svogūnų sodinimas rudenį – paprastas, tačiau labai naudingas sprendimas kiekvienam sodininkui.

Pasirinkus tinkamas veisles ir sudarius joms palankias sąlygas, kitąmet bus galima džiaugtis ankstyvu, gausiu ir kokybišku derliumi.

Tad jei dar nesate bandę, verta išmėginti – galbūt ši tradicija taps neatsiejama jūsų sodininkystės dalimi.

