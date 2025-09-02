Lietuvoje vėl pražydo augalai: atskleidė, ar tai normalu

Socialiniame tinkle „Facebook“ jis pasidalijo įspūdinga nuotrauka, kurioje matyti du pražydę žiedai, užfiksuoti Vievyje, netoli geležinkelio stoties.
Šis neįprastas reginys ne tik nustebino, bet ir sukėlė klausimų, ką toks, rodos, neįprastas pražydimo laikas reiškia gamtai bei kokią žinią pasirodę žiedai siunčia mums. Apie tai naujienų portalui tv3.lt pasakojo pats gamtininkas.
Atskleidė, ar prasiskleidę žiedai rudenį yra normalus reiškinys gamtoje
Anot gamtininko A. Kulbio, slyvos žiedai iš tiesų prasiskleidė šiuo metu, tačiau tokie reiškiniai gamtoje nėra neįprasti.
„Pražysta ne tik slyvos. Jų žydėjimas gana dažnai pasitaiko kiekvieną rudenį, tačiau pražysta ir kiti augalai – baltažiedės robinijos, pavyzdžiui, pernai Vilniuje tokiu metu fotografavau žydinčią magnoliją“, – sako gamtininkas.
Jis paaiškina, kad kartais sakoma, jog augalai „suklysta“, tačiau tai visiškai natūralu. Žmonės dažnai pastebi ir fotografuoja pražydusias plukes ar kitus miškuose augančius augalus.
Pasak gamtininko, ruduo dar nėra įsibėgėjęs, o augalai, sukaupę maisto medžiagų kitam žydėjimui, gali išskleisti vieną ar kitą žiedą.
„Rudenį masiniu žydėjimu tai niekada nevirsta. <...> Tokie reiškiniai pasitaiko retkarčiais ir kartais žmonės klausia, ar tai gali pakenkti pačiam augalui arba ar kitais metais jo žydėjimas ar derlius bus mažesnis“, – teigia A. Kulbis.
Gamtininko teigimu, jei tai žolinis augalas, konkrečiam augalui žydėjimas rudenį gali pakenkti, tačiau visai populiacijai – nepakenkia.
„Sumedėjusiam augalui tai neturi įtakos: nužydi tik viena šaka ar keletas žiedų, o kitą pavasarį augalas pražysta įprastai, kaip ir anksčiau“, – sako jis.
Anot A. Kulbio, tokį rudeninį žydėjimą lemia palankios sąlygos: „Tai yra augalo bandymas [žydėti], kadangi visos sąlygos palankios – šilta, drėgna.“
