TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvoje vėl pražydo augalai: atskleidė, ar tai normalu

2025-09-02 14:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-02 14:50

Rudens pradžioje gamta vis dar sugeba nustebinti net ir daug mačiusius. Įprastai šiuo metų laiku akys krypsta į gelstančius lapus, rytais ant žolės pasirodančią rasą ar migruojančius paukščius. Tačiau gamtininkas Almantas Kulbis pastebėjo visai kitą, netikėtą reiškinį – slyvą, kuri rugsėjį sukrovė žiedus.

Prasiskleidę slyvos žiedai rugsėjį (nuotr. A. Kulbio)

Prasiskleidę slyvos žiedai rugsėjį (nuotr. A. Kulbio)

Socialiniame tinkle „Facebook“ jis pasidalijo įspūdinga nuotrauka, kurioje matyti du pražydę žiedai, užfiksuoti Vievyje, netoli geležinkelio stoties.

Šis neįprastas reginys ne tik nustebino, bet ir sukėlė klausimų, ką toks, rodos, neįprastas pražydimo laikas reiškia gamtai bei kokią žinią pasirodę žiedai siunčia mums. Apie tai naujienų portalui tv3.lt pasakojo pats gamtininkas.

Atskleidė, ar prasiskleidę žiedai rudenį yra normalus reiškinys gamtoje

Anot gamtininko A. Kulbio, slyvos žiedai iš tiesų prasiskleidė šiuo metu, tačiau tokie reiškiniai gamtoje nėra neįprasti.

„Pražysta ne tik slyvos. Jų žydėjimas gana dažnai pasitaiko kiekvieną rudenį, tačiau pražysta ir kiti augalai – baltažiedės robinijos, pavyzdžiui, pernai Vilniuje tokiu metu fotografavau žydinčią magnoliją“, – sako gamtininkas.

Jis paaiškina, kad kartais sakoma, jog augalai „suklysta“, tačiau tai visiškai natūralu. Žmonės dažnai pastebi ir fotografuoja pražydusias plukes ar kitus miškuose augančius augalus.

Pasak gamtininko, ruduo dar nėra įsibėgėjęs, o augalai, sukaupę maisto medžiagų kitam žydėjimui, gali išskleisti vieną ar kitą žiedą.

„Rudenį masiniu žydėjimu tai niekada nevirsta. <...> Tokie reiškiniai pasitaiko retkarčiais ir kartais žmonės klausia, ar tai gali pakenkti pačiam augalui arba ar kitais metais jo žydėjimas ar derlius bus mažesnis“, – teigia A. Kulbis.

Gamtininko teigimu, jei tai žolinis augalas, konkrečiam augalui žydėjimas rudenį gali pakenkti, tačiau visai populiacijai – nepakenkia.

„Sumedėjusiam augalui tai neturi įtakos: nužydi tik viena šaka ar keletas žiedų, o kitą pavasarį augalas pražysta įprastai, kaip ir anksčiau“, – sako jis.

Anot A. Kulbio, tokį rudeninį žydėjimą lemia palankios sąlygos: „Tai yra augalo bandymas [žydėti], kadangi visos sąlygos palankios – šilta, drėgna.“

