Jau aišku, kokia bus rudens pradžia: klimatologas turi gerų žinių

Jau pirmadienį prasidės ruduo, todėl daugeliui įdomu, kokie orai laukia pirmąją sezono, taip pat ir mokslo metų, dieną.
„Reiktų, turbūt, iš anksto visus nuraminti, kad rugsėjo 1-ąją šalti ir slėptis po skėčiu nereiks – vyraus vidutiniškai šilti vasariški orai ne tik pirmadienį, bet ir didesnę kitos savaitės dalį“, – komentuoja G. Stankūnavičius.
Orų permainas lėmė stiprus ciklonas
Po vėsių ir lietingų dienų sugrįžo šiluma, o kai kur ir karštis. Anot klimatologo, tokių staigių orų permainų priežastis – prie Britų salų atslinkęs gilus ciklonas „Erin“, kuris pradžioje formavosi, kaip 2 ir 3 kategorijos uraganas (vieną dieną buvo ketvirtos) virš pietvakarinių Šiaurės Atlanto akvatorijų.
„Taigi, pradėjęs savo kelią prie Žaliojo rago salyno dar prieš Žolines, jis sukorė ilgą kelią skersai Atlanto, vėliau pasuko beveik lygiagrečiai Šiaurės Amerikos rytinei pakrantei ir vėl kirto Atlantą judėdamas į rytus. Paskutiniai jo buvusios galybės požymiai išnyko per praėjusias kelias paras prie Britų salyno, tačiau lėmė mažai judrios žemo slėgio srities įsitvirtinimą tame regione“, – paaiškina G. Stankūnavičius.
„Kadangi šio ciklono centras yra beveik toje pačioje vietoje tiek arti paviršiaus, tiek viršutinėje troposferoje, jis veikia kaip galingas oro siurblys, „permetantis“ didelius oro kiekius nuo Pietvakarių Europos link šiaurės rytų. Be to, ši žemo slėgio sritis kaip magnetas trauks iš vakarų atkeliaujančius judrius Atlanto ciklonus, kurie turėtų neleisti greitai nusilpti šiai žemo sėgio sričiai“, – teigia klimatologas.
Orų prognozė savaitgaliui
Anot klimatologo, Lietuvą šiuo metu pasiekusi labai šilta oro masė nėra vienalytė ir keliauja „porcijomis“, todėl foninė oro temperatūra Lietuvoje kasdien šiek tiek keisis.
Šeštadienį šilčiausia oro masės dalis bus nustumta į rytus, todėl karšti, 26 laipsnius peržengiantys orai vyraus tik rytinėje šalies dalyje. Kitur bus 20–26 laipsniai šilumos, o vėsiausia bus pajūryje.
Sekmadienį vėl šilčiausia išliks rytuose ir pietryčiuose, Vidurio ir Vakarų Lietuvoje bus dar šiek tiek vėsiau – 18–23 laipsniai šilumos. Ten palis, kai kur gausiai ir su perkūnija.
„Naktys taip pat nebus vėsios ir nors ateinanti naktis bus šilčiausia, vėliau minimali oro temperatūra tik kai kur bus mažesnė už 10–12 laipsnių“, – komentuoja G. Stankūnavičius.
Koks bus ruduo?
Kitos savaitės pradžioje virš Šiaurės rytų Europos stiprės antciklonas, kuris nukreips oro srautus iš pietų ir pietryčių. Lietuvą vėl pasieks šiltesnės oro masės nuo Balkanų.
Pirmąjį rugsėjo savaitgalį (rugsėjo 6–7 d.) orai taps rudeniški, bet daugiausia sausi, naktimis oro temperatūra kris iki 6–11 laipsnių šilumos (pajūryje bus šilčiau), dienomis numatoma 17–22 laipsnių šilumos.
„Ilgalaikės orų prognozės rodo, kad žymesnio orų atvėsimo turėtume tikėtis antroje rugsėjo mėnesio pusėje, po kurio, tradiciškai, imtume laukti „bobų vasaros“ laikotarpio“, – sako G. Stankūnavičius.
Pagal dabartinius duomenis, pirmasis rugsėjo dešimtadienis bus šiltesnis už normą visoje Europoje.
