Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klimatologas jau žino, kokia bus rudens pradžia: siunčia žinią dėl bobų vasaros

2025-09-01 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 21:00

Socialiniuose tinkluose Vilniaus universiteto (VU) hidrologijos ir meteorologijos katedra pasidalino docento Gintauto Stankūnavičiaus sudaryta ilgalaike rugsėjo mėnesio orų prognoze. Pasak jos, rudens pradžia turėtų šiltesnė nei įprastai kone visoje Europoje. Tiesa, Baltijos regione numatoma ir nemažai kritulių. 

Socialiniuose tinkluose Vilniaus universiteto (VU) hidrologijos ir meteorologijos katedra pasidalino docento Gintauto Stankūnavičiaus sudaryta ilgalaike rugsėjo mėnesio orų prognoze. Pasak jos, rudens pradžia turėtų šiltesnė nei įprastai kone visoje Europoje. Tiesa, Baltijos regione numatoma ir nemažai kritulių. 

REKLAMA
1

G. Stankūnavičiaus teigimu, jau šios savaitės pradžioje, virš Šiaurės rytų Europos sustiprės anticiklonas, kuris nukreips, kuris nukreips oro srautus iš pietų ir pietryčių ir Lietuvą vėl pasieks šiltesnės oro masės nuo Balkanų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl pirmąjį šio rudens savaitgalį orai bus itin rudeniški, tačiau be kritulių. 

„Pirmąjį rugsėjo savaitgalį orai taps rudeniški, bet daugiausia sausi, naktimis oro temperatūra kris iki +6 – +11 °C (pajūryje bus šilčiau), dienomis numatoma +17 – +22 °C“, – teigia G. Stankūnavičius. 

REKLAMA
REKLAMA

Rugsėjo pradžia bus šiltesnė nei įprastai

VU docentas taip pat priduria, kad pirmasis rugsėjo dešimtadienis prognozuojamas šiltesnis nei įprastai kone visoje Europoje.

REKLAMA

„Labiausiai oro temperatūra nukryps nuo normos Laplandijoje, Rytų Ukrainoje, Šiaurės Kaukaze ir rytiniame Balkanų pakraštyje. Krituliai gerai palaistys Šiaurinę Europos dalį bei Baltijos regioną, kai tuo metu Pietų Europoje (kaip ir turėtų būti) išliks sausa ir karšta (+30 – +35 °C)“, – prognozėmis dalinasi G. Stankūnavičius.

Tuo metu Šiaurės Amerikoje, pasak jo, turėtų gerokai atšalti dėl atkeliaujančio poliarinio anticiklono, kuris JAV vidurį iš Kanados turėtų pasiekti jau šios savaitės viduryje.

REKLAMA
REKLAMA

„Todėl Didžiųjų ežerų regione bei šiek tiek piečiau prognozuojamos šalnos, o vasariškai karšti ar net tvankūs orai išliks tik pačiuose JAV pietuose bei pietryčiuose“, – sako docentas. 

Tiesa, G. Stankūnavičius pažymi, kad jau žymesnių atvėsimų ir Lietuvoje turėtume sulaukti antroje rugsėjo pusėje.

„Ilgalaikės orų prognozės rodo, kad žymesnio orų atvėsimo turėtume tikėtis antroje rugsėjo mėnesio pusėje, po kurio, tradiciškai, imtume laukti „bobų vasaros“ laikotarpio“, – įspėjo jis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savaitės orų prognozė

Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, ne tik naktį, bet ir rytą rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palašnoti šiauriniuose rajonuose. Vėjas: nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +20 – +25 °C.

REKLAMA

Antradienį, rugsėjo 2 d. be lietaus, naktį vėl rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palyti. Vėjas: rytų, pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C (šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose).

Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais su perkūnija palis, dieną vietomis gausiau ir su smarkesne perkūnija (siauros atmosferos fronto juostos judėjimas per Lietuvą, audringesnė oro temperatūra).Vėjas: naktį rytų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +16 °C (vėsiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose), dieną +24 – +28 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose +20 – +23 °C).

REKLAMA

Ketvirtadienį, rugsėjo 4-osios naktį palis rytinėje Lietuvos pusėje, kitur rūkai nusidrieks. Dieną protarpiais su perkūnija palis, daugiau pietinėje ir rytinėje pusėje. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +16 °C (vakaruose, šiaurės vakaruose +10 – +13 °C), dieną +22 – +27 °C.

Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks. Dieną gali tik šiek tiek, kai kur su perkūnija palyti. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +15 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį, rugsėjo 6 d. protarpiais su perkūnija palis, gausiau dieną. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +17 °C, dieną +20 – +24 °C, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose +25 – +27 °C.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. šiek tiek dar gali palyti, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +16 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Permainingi orai (tv3.lt koliažas)
Žinoma sinoptikė apie orus: „Atsidursime tarp dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų“
Rudens orai (tv3.lt koliažas)
Štai kaip pasitinka ruduo: kai kur šils iki 26 laipsnių
Vasara išeis su trenksmu: karštį lydės ir pavojingas reiškinys (tv3.lt koliažas)
Vasara išeis su trenksmu: kaitrą lydės ir pavojingas reiškinys (1)
Ksrščiai. BNS Foto
Vasarą užbaigsime su trenksmu – štai kada smogs karščio banga (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų