Klimatologas jau žino, kokia bus rudens pradžia: siunčia žinią dėl bobų vasaros

G. Stankūnavičiaus teigimu, jau šios savaitės pradžioje, virš Šiaurės rytų Europos sustiprės anticiklonas, kuris nukreips, kuris nukreips oro srautus iš pietų ir pietryčių ir Lietuvą vėl pasieks šiltesnės oro masės nuo Balkanų.
Todėl pirmąjį šio rudens savaitgalį orai bus itin rudeniški, tačiau be kritulių.
„Pirmąjį rugsėjo savaitgalį orai taps rudeniški, bet daugiausia sausi, naktimis oro temperatūra kris iki +6 – +11 °C (pajūryje bus šilčiau), dienomis numatoma +17 – +22 °C“, – teigia G. Stankūnavičius.
Rugsėjo pradžia bus šiltesnė nei įprastai
VU docentas taip pat priduria, kad pirmasis rugsėjo dešimtadienis prognozuojamas šiltesnis nei įprastai kone visoje Europoje.
„Labiausiai oro temperatūra nukryps nuo normos Laplandijoje, Rytų Ukrainoje, Šiaurės Kaukaze ir rytiniame Balkanų pakraštyje. Krituliai gerai palaistys Šiaurinę Europos dalį bei Baltijos regioną, kai tuo metu Pietų Europoje (kaip ir turėtų būti) išliks sausa ir karšta (+30 – +35 °C)“, – prognozėmis dalinasi G. Stankūnavičius.
Tuo metu Šiaurės Amerikoje, pasak jo, turėtų gerokai atšalti dėl atkeliaujančio poliarinio anticiklono, kuris JAV vidurį iš Kanados turėtų pasiekti jau šios savaitės viduryje.
„Todėl Didžiųjų ežerų regione bei šiek tiek piečiau prognozuojamos šalnos, o vasariškai karšti ar net tvankūs orai išliks tik pačiuose JAV pietuose bei pietryčiuose“, – sako docentas.
Tiesa, G. Stankūnavičius pažymi, kad jau žymesnių atvėsimų ir Lietuvoje turėtume sulaukti antroje rugsėjo pusėje.
„Ilgalaikės orų prognozės rodo, kad žymesnio orų atvėsimo turėtume tikėtis antroje rugsėjo mėnesio pusėje, po kurio, tradiciškai, imtume laukti „bobų vasaros“ laikotarpio“, – įspėjo jis.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, ne tik naktį, bet ir rytą rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palašnoti šiauriniuose rajonuose. Vėjas: nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +20 – +25 °C.
Antradienį, rugsėjo 2 d. be lietaus, naktį vėl rūkai nusidrieks. Dieną gali šiek tiek palyti. Vėjas: rytų, pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +13 °C (vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C (šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose).
Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais su perkūnija palis, dieną vietomis gausiau ir su smarkesne perkūnija (siauros atmosferos fronto juostos judėjimas per Lietuvą, audringesnė oro temperatūra).Vėjas: naktį rytų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +16 °C (vėsiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose), dieną +24 – +28 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose +20 – +23 °C).
Ketvirtadienį, rugsėjo 4-osios naktį palis rytinėje Lietuvos pusėje, kitur rūkai nusidrieks. Dieną protarpiais su perkūnija palis, daugiau pietinėje ir rytinėje pusėje. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +16 °C (vakaruose, šiaurės vakaruose +10 – +13 °C), dieną +22 – +27 °C.
Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks. Dieną gali tik šiek tiek, kai kur su perkūnija palyti. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +15 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną +22 – +26 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 6 d. protarpiais su perkūnija palis, gausiau dieną. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +17 °C, dieną +20 – +24 °C, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose +25 – +27 °C.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d. šiek tiek dar gali palyti, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +16 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.
