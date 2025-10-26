Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen: socialdemokratai skriaudžia Nausėdą

2025-10-26 20:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 20:36

 Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigia pastebinti tarp socialdemokratų ir prezidento Gitano Nausėdos staiga įsisiūbavusį galios žaidimą. Anot jos, anksčiau ketvirtuoju valdančiosios koalicijos partneriu ne kartą vadintas šalies vadovas dabar socialdemokratų yra skriaudžiamas.

Čmilytė-Nielsen: socialdemokratai skriaudžia NausėdąELTA / Julius Kalinskas

10

„Galios žaidimas staiga labai įsisiūbavo būtent tarp socialdemokratų ir tarp prezidento. Ir galbūt pirmąjį kartą šioje kadencijoje Prezidentūra irgi jaučia, kad svertai šiek tiek slysta iš rankų“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nes akivaizdu, kad pradžioje labai entuziastingai buvęs ir galbūt netgi mėgavęsis savo tuo vaidmeniu šioje koalicijoje – palaikytoju koalicijos, jos ketvirtuoju partneriu – jis pastaruoju metu socialdemokratų skriaudžiamas“, – akcentavo politikė.

Liberalų lyderė pabrėžia, kad šis galios svertų persiskirstymas labai aiškiai matomas ir Seimo sprendimuose.

„Buvo ir veto atmestas, ir jo teikta Haroldo Šinkūno kandidatūra į Konstitucinio Teismo teisėjus atmesta visiškai akivaizdžiai socialdemokratų balsais“, – vardijo ji.

Anot parlamentarės, panaši prezidento bei socialdemokratų santykio dinamika ryškėja ir analizuojant Dovilės Šakalienės patraukimo iš krašto apsaugos ministrės pareigų istoriją.

Daug ką nulems naujojo krašto apsaugos ministro kandidatūra

V. Čmilytė-Nielsen įsitikinusi, kad tolimesni prezidento ir socialdemokratų santykiai priklausys ir nuo to, kas bus teikiamas naujuoju krašto apsaugos ministru.

„Čia didžioji intriga bus, kas bus kitas krašto apsaugos ministras ir kaip greitai pavyks jį rasti. Ir ar tai bus kompromisinis kažkoks žmogus, žmogus iš Krašto apsaugos ministerijos (KAM), kaip dabar svarstoma, o galbūt socdemai mėgins dar labiau paspausti ir dar didesnę įtaką turėti šioje ministerijoje, siūlydami kažkokį partinį, visiškai netikėtą kandidatą“, – svarstė politikė.

ELTA primena, kad antradienį Seimas slaptu balsavimu paskyrė Julių Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas H. Šinkūnas nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo.

Savo ruožtu Prezidentūra teigė, kad tokiu būdu parlamentas bando atsiteisti dėl anksčiau Gitano Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų. Prezidentas neatmeta, kad dar kartą teiks H. Šinkūno kandidatūrą Seimui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Bruknė
Bruknė
2025-10-26 21:04
Nežinau ar įmanomas didesnis pažeminimas, nei užuojauta iš politinių šiukšlių partijos.
Atsakyti
Vajezau
Vajezau
2025-10-26 21:05
Kaip gerai, kad dar egzistuoja Lietuvoje užuojauta. Štai skriaudžiamą prezidentą gina teisėtos partijos lyderė, tos pačios partijos, kuri su Nausėda konfliktavo visais klausimais dar visai neseniai. Patetiška? Gal. Bet kai kas kikena sau linksmas
Atsakyti
Cha
Cha
2025-10-26 20:43
Aha, žiūrėkit, kad tik ,,vargšo" nenuskriaustu komunisto ir KGBisto. Jis pasiskūs Leninui...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
