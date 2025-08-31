Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Jau aišku, kokie orai užklups: ne visos rudens dienos bus malonios

2025-08-31 20:40 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-08-31 20:40

Sinoptikai skelbia, kokie orai užklups pirmosiomis rudens dienomis.

Liūtis sostinėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Pirmadienio naktį Rytų Lietuvoje vietomis trumpai palis. Kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra 9–14, pietrytiniuose rajonuose daug kur 15–17 laipsnių šilumos. Dieną be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.

Antradienį lietaus tikimybė maža. Naktį kai kur rūkas. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje iki 16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, 5–10 m/s, dieną pietinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 8 cm per parą.

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

