Vasara išeis su trenksmu: kaitrą lydės ir pavojingas reiškinys

Šeštadienį vietomis, daugiausia Vakarų Lietuvoje, trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra 19–24, Rytų Lietuvoje daug kur 25–29 laipsniai.
Sekmadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Kai kur lis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Pirmadienį be žymesnio lietaus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Aukščiausia tempertaūra vandens telkiniuose – 21 laipsnis
Rugpjūčio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 8 cm per parą.
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!