Vasara išeis su trenksmu: kaitrą lydės ir pavojingas reiškinys

2025-08-30 08:16
Paskutinis vasaros pasispardymas – sinoptikai praneša apie karštus orus, tačiau dalyje šalies nebus išvengta ir lietaus su perkūnija.

Vasara išeis su trenksmu: karštį lydės ir pavojingas reiškinys (tv3.lt koliažas)

Paskutinis vasaros pasispardymas – sinoptikai praneša apie karštus orus, tačiau dalyje šalies nebus išvengta ir lietaus su perkūnija.

0

Šeštadienį vietomis, daugiausia Vakarų Lietuvoje, trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra 19–24, Rytų Lietuvoje daug kur 25–29 laipsniai.

Sekmadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Kai kur lis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Pirmadienį be žymesnio lietaus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Aukščiausia tempertaūra vandens telkiniuose – 21 laipsnis

Rugpjūčio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 8 cm per parą.

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!

