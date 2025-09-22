Ragina dabar sode pasodinti šiuos augalus: rezultatas nustebins

Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė pastebi, kad rudenį sodinti skirti gėlių svogūnėliai yra populiarus pasirinkimas tiek tarp patyrusių, tiek tarp pradedančių sodininkų, rašoma pranešime spaudai.
Sodinti lengva net naujokams
Daržininkystė, sodininkystė pastaraisiais metais sugrįžusi su trenksmu – žmonės nori gyventi tvariau, ekologiškiau, tad vis dažniau atsigręžia į tai, ką darė mūsų seneliai ir proseneliai, sako G. Kitovė.
„Užsiauginti gėlę ar pomidorą namuose net ir be sodo ar daržo paprasta ir nebrangu, todėl tą išbando net ir neturintys patirties. Metų pradžioje tiesiog šluojamos sėklos, įsibėgėjant šiltiems orams – daigai, lauko augalai, o dabar eilė atėjo rudeniniams gėlių svogūnėliams.
Rugsėjis, spalis yra laikas, kai sąlygos natūraliai palankios jų sodinimui, o sezonas atneša ir didelę svogūnėlių įvairovę, geras kainas. Sodininkai mielai renkasi iš įvairių tulpių, narcizų ir hiacintų, taip pat dairosi unikalesnių rūšių, tokių kaip žydrės, česnakai ar puškinijos. O kai pavasarį pamatysite pirmuosius daigus, prisiminsite, kad rudens pastangos tikrai atsipirko“, – sako G. Kitovė.
Prekybos tinklo šviežių prekių skyriaus vadybininkė Jolanta Sabaitienė pasakoja, kad rudeninių gėlių svogūnėlių sodinimas gali būti puiki veikla tiek sodo naujokams, tiek užsiėmimui su vaikais. Šis darbas paprastas, greitas, nereikalauja tokio kruopštumo kaip, pvz., daiginimas.
„Gėlių svogūnėlių sodinimas yra lengvas, bet nepaprastai veiksmingas būdas suteikti sodui grožio ir gyvybės. Ruduo yra pats metas tuo užsiimti: dirva vis dar šilta, todėl pasodinti augalai greitai įleidžia šaknis. Vis šaltesnės naktys stabdo lapų ir stiebų augimą ir paruošia svogūnėlius žiemos ramybės periodui. Šis balansas suteikia jiems laiko tinkamai įsitaisyti, subręsti ir pavasarį pražįsti visu savo grožiu“, – patikina tinklo atstovė.
Ką verta sodinti rudenį?
Svogūnėlių pasirinkimas yra didžiulis, o kainos patrauklios, todėl verta pasirūpinti įvairiomis puošmenomis. Pavasarinės gėlės paprastai sodinamos didesnėmis grupėmis, taip sukuriant spalvų pliūpsnius. Jums nereikia didelės patirties ar didelio ploto – svogūnėliai vienodai gerai augs ir nedideliame namų gėlyne, ir vazone balkone. Ką sodinti?
„Tulpės – spalvomis žavinti klasika, kuri niekada nepraras populiarumo. Nuo vienspalvių iki spalvų deriniais žavinčių, nuo tradicinių žiedlapių formų iki egzotiškų ar net pilnavidurių – didelė veislių įvairovė užtikrina, kad kiekvienas ras kažką pagal savo skonį“, – sako J. Sabaitienė.
Narcizai – nepaprastai grakščios gėlės pražįsta anksti, dažnai būna vieni iš pirmųjų pavasario pranašų. Jų atsparumas ir nedidelės priežiūros poreikis daro juos puikiu bet kurios aplinkos papuošalu. Tuo tarpu be gražių, tankių žiedų, hiacintai išsiskiria ir intensyviu aromatu, kuris gali užpildyti visą sodą. Jie yra įvairių spalvų, nuo baltos, mėlynos ir violetinės iki rožinės ir raudonos. Pasodinti šalia takelių ar terasų, jie leidžia visapusiškai mėgautis jų aromatu.
Populiaru ir kroksai – maži, bet nepaprastai žavūs, jie dažnai yra pirmieji žiedai, prasiskverbiantys net per sniego likučius. Jie puikiai tinka sodinti vejoje, gėlynuose ir vazonuose. O žydrės – tarsi sumažinta jų versija, pražįstančios antroje pavasario pusėje ir vienos iš lengviausiai auginamų gėlių.
„Jeigu norite įdomesnių variantų, verta pažvelgti, pavyzdžiui, į dekoratyvinius česnakus. Jų žiedynai, tarsi plaukiojantys ant aukštų stiebų, suteikia sodams elegancijos. Jie žydi vėliau nei dauguma pavasario svogūnėlių – paprastai gegužės ir birželio mėnesiais – pratęsdami gėlių žydėjimo sezoną gėlynuose“, – pataria šviežių prekių skyriaus vadybininkė.
Kada sodinti gėlių svogūnėlius?
Tikslus laikas priklauso nuo rūšies, todėl geriausia laikytis rekomendacijų ant pakuotės. Tačiau paprastai rudenį gėlių svogūnėliai sodinami rugsėjį-spalį, nors dėl besikeičiančio klimato šis laikotarpis gali kisti.
Šviežių prekių skyriaus vadybininkė pabrėžia ir svarbią taisyklę – augalus būtina pasodinti prieš pirmąsias šalnas.
Kaip paruošti dirvą?
Svogūninės gėlės mėgsta saulėtas vietas, tačiau daugelis jų gerai auga ir daliniame pavėsyje. Dirva geriausia, jeigu yra turtinga humusu ir gerai nusausinta – tai padės išvengti svogūnėlių puvimo.
Prieš sodinimą išravėkite piktžoles (geriausia – rankomis, nenaudojant chemikalų), dirvą išpurenkite ir, jei reikia, įmaišykite komposto arba tinkamų trąšų.
Kaip giliai ir tankiai sodinti?
Bendroji taisyklė – svogūnėlius sodinkite tris kartus giliau nei jų aukštis. Svogūnėliai geriausiai atrodo, kai sodinami grupėmis. Tačiau svarbu išlaikyti ir tinkamą atstumą, kad visiems pakaktų maistinių medžiagų iš dirvos.
Didelius svogūnėlius rekomenduojama sodinti 10-15 cm atstumu vienas nuo kito, mažesnius – 5-8 cm.
Kaip pasirūpinti jų augimu?
Po to, kai svogūnėlį pasodinote, jį švelniai užberkite žemėmis ir negausiai palaistykite. Tai reikėtų padaryti tik vieną kartą. Perlaistydami dirvą, galite sukelti svogūnėlio puvimą.
Verta prisiminti, kad rudenį sodinami gėlių svogūnėliai gali iškęsti atšiaurias sąlygas. Pirmąsias šalnas jie atlaikys, tačiau prognozuojant didelius šalčius, galite papildomai apsaugoti dirvą ją mulčiuojant.
Kaip sodinti vazonuose?
Gėlių svogūnėlius taip pat galima sodinti vazonuose, tik tą geriau daryti savaite-dviem vėliau. Rinkitės vazonus su keliomis drenažo skylutėmis, kad vanduo galėtų laisvai nutekėti ir augalai nepūtų. Geriausia dideli vazonai, nes svogūnėliams reikia ir gylio, ir erdvės. Be to, ir 5-6 cm drenažo sluoksnio dugne. Sodinkite juos maždaug du kartus giliau nei svogūnėlių aukštis.
Jei turime galimybę, verta įkasti vazonus su pasodintais svogūnėliais į žemę – ten jie saugiai peržiemos. Jei neturite sodo, vazonus laikykite terasoje, balkone arba lauke, tačiau reikės apsaugoti nuo šalčių. Kai jie prasidės, vazoną apšiltinkite ir įdėkite į kartoninę arba medinę dėžę. Pastatykite jį pavėsingoje vietoje, apsaugotoje nuo stipraus vėjo.
Baigus sodinti, belieka tik viena – laukti! Rudenį svogūnėliai įsišaknys, bet dar nebus matomi. Pavasarį, kai dienos taps šiltesnės, svogūnėliai pradės leisti pirmuosius lapelius, o netrukus ir žiedus, kurie po žiemos atneš daug džiaugsmo ir spalvų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!