Siaubas vidury baltos dienos – bulviakasį nutraukė baisi nelaimė: įspėja visus

Tauragės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT) vyriausiasis specialistas Kęstutis Maščinskas patvirtino, kad rugsėjo 13-ą dieną, 16:08 buvo gautas pranešimas, kad laukuose kasant bulves į kasimo mašiną įtrauktas vyras.
Atvykus PGT, pasirodo, šalia buvę žmonės vyrą jau buvo išlaisvinę, jis buvo sąmoningas. Tiesa, bulvių kombainas vyro ranką buvo įtraukęs iki peties. Nukentėjęs asmuo buvo perduotas medikams.
Specialistas atkreipė dėmesį, kad tokie nelaimingi atsitikimai yra labai reti, tačiau jie įvyksta dėl neatsakingo elgesio. Dėl šios priežasties žmonės turėtų laikytis darbų saugos taisyklių ir prieš bandydami taisyti techniką ją visada pirmiausia išjungti.
„Tokie atvejai pasitaiko labai retai. Per pastaruosius metus Tauragės rajone buvo vienintelis toks atvejis. Skubią pagalba kviečiame tam, kad būtų atlikti gelbėjimo darbai, kad nukentėjusysis būtų išlaisvintas.
Žmonės turėtų elgtis atsakingiau ir laikytis darbų saugos taisyklių, esant technikos gedimams ar pastrigimams, pirmiausia, juos išjungti ir tik tada bandyti atlikti kažkokius remonto darbus“, – sakė jis.
Traumatologas: kūno traumos, iš tiesų, priklauso nuo sezoniškumo
Gydytojas ortopedas-traumatologas Artūras Zubrickas sakė, kad kūno traumų atsiradimas priklauso nuo sezoniškumo, mėnesio ciklų bei ūkio darbų. Pastaruoju metu šias rizikingas veiklas vis dažniau atlieka moterys.
„Traumoms tikrai yra būdingas sezoniškumas. Ir ne tik sezoniškumas – net mėnesio eigoje jos keičiasi: tai priklauso netgi nuo pilnaties, savaitgalio, pašalpų išdavimo, atlyginimų išmokėjimo.
Rudenio ir pavasario traumos priklauso nuo ūkio darbų, kada padidėja avarijų skaičius dėl technikos – žoliapjovių, pjūklų, genėjimo įrangos.
Tendencija šiandien tokia – vis dažniau [ūkio darbų] imasi moterys, anksčiau tai buvo vyrai, dabar moterys kažkodėl imasi šitų darbų“, – komentavo jis.
Nelaimės kyla dėl didelės kinetinės energijos
Pasak eksperto, nelaimės kyla todėl, kad žmonės, neturėdami profesionalių žinių, naudoja lengvai įsigyjamą, bet pavojingą įrangą, kurios veikimas susijęs su didele kinetine energija.
„Tai nutinka todėl, kad žmonės nėra susipažinę su įranga, su kuria dirba – jie nėra profesionalai.
Gali nusipirkti įrangą senukuose ar kur nors kitur nebrangiai ir nežinoti, kad ta įranga yra pavojinga. Nuo jos eina didžiulė kinetinė energija, turinti dideles apsukas.
Su ja ganėtinai drąsiai yra elgiamasi – ir todėl nutinka traumos“, – komentavo ortopedas-traumatologas.
A. Zubricko nuomone, traumų galima išvengti laikantis paprastų saugos taisyklių: atsargiai besielgiant su įranga ir suprantant jos keliamą pavojų.
„Prevencinės priemonės paprastos: paskaityti saugos instrukciją, niekada nekišti pirštų, kai įranga įjungta. Dažnai su žoliapjovėmis taip nutinka – koja paspardo, kažkas užstringa ir 3–4 pirštai būna nukentėję, kaip taisyklė.
Genint šakas, žmonės užlipa aukštai ir krenta žemyn – net mūsų kolega taip padarė; patys juokėmės iš jo, o kolega pripažino, jog pats tai sau padarė. Reikia gerbti ir bijoti įrangos, ir elgtis su ja itin atsargiai“, – dalijosi gydytojas.
Traumos priklauso nuo įvairių aspektų
Pašnekovo pastebėjimu, traumų sunkumas priklauso nuo energijos dydžio. Jis taip pat pateikė pavyzdį, kuris iliustravo, kaip rimtai žmogus gali susižaloti net dirbdamas su įranga netinkamai.
„Traumų gali būti įvairių – papasakosiu atvejį iš Klaipėdos: skyriaus vedėjas pasakojo apie pacientą, kurį gydė tris mėnesius – pjūklas, kita įranga perpjovė pusę užpakalio, sėdmenis.
Pūliavo, ilgai gijo, galiausiai, jį išrašė gydytis namo. Kolegos ateina pirmadienį – vėl pūliuoja. Paprašė parodyti, kaip viskas nutiko – jis priėjo ir kitoje užpakalio pusėje jam buvo perrėžta lygiai taip pat kaip kitoje.
Sužalojimo laipsnis priklauso nuo energijos: nukritus ant užpakalio – kinetinė energija mažesnė, gali būti mėlynė; stiprus kritimas arba smūgis – gali lūžti šlaunikaulis ar kitas kaulas“, – atkreipė dėmesį gydytojas.
Kaip teigė A. Zubrickas, vyresni žmonės yra pažeidžiamesni dėl trapesnių kaulų, todėl būtina atsargiai elgtis su pavojinga technika, nes jos nepaisant galima tapti neįgaliu visam gyvenimui.
„Amžius svarbus – kuo esu vyresnis, tuo trapesni kaulai, mažesnis elastingumas. Bulvekas, kita technika gali nupjauti ranką ar koją, todėl reikia saugotis, gerbti ir atsargiai elgtis su įranga.
Jeigu to nedarysi, gali tapti neįgalus visam gyvenimui“, – perspėjo ekspertas.
Policija patvirtina: nukentėjo vyras bulviakasio metu
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Lina Banienė taip pat sakė, kad buvo gautas iškvietimas apie nukentėjusį vyrą bulviakasio metu.
„Rugsėjo 13 d., apie 16 val. Tauragės r., Baltramiejiškių k., bulvių lauke, vyras, gim. 1985 m., rinkdamas savoms reikmėms bulves, valydamas bulvių kasimo agregate esantį žolių atmetimo volą, įkišo ranką į volą. Vyras pristatytas į gydymo įstaigą apžiūrai. Medikai rimtų sužalojimų nenustatė, išleido gydytis ambulatoriškai“, – patikino ji.
