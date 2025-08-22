ŽŪM ketina pratęsti derliaus nuėmimo terminus paraiškas gauti paramą pateikusiems ūkininkams

Artimiausiomis dienomis bus pasirašytas tai numatantis ministro įsakymas, penktadienį pranešė ŽŪM.
„Žemdirbiai neturėtų nerimauti dėl galimo įsipareigojimų nevykdymo. Kaip ir buvome numatę, posėlio sėja po pagrindinės kultūros nuėmimo pratęsiama iki rugpjūčio 31-osios, iki šešių savaičių sutrumpinamas posėlio išlaikymo terminas, nereikalaujama sutvarkyti pievų iki rugsėjo 1-osios“, – pranešime sako laikinai žemės ūkio ministro pareigas einantis Ignas Hofmanas.
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktorius Fortunatas Dirginčius tvirtina, kad pratęsus įsakyme numatytus terminus, įstaiga jų laikysis ir netaikys žemdirbiams sankcijų.
Vyriausybė dėl smarkių šios vasaros liūčių visoje šalyje yra paskelbusi ekstremalią situaciją.
Ekstremalios situacijos paskelbimas leidžia netaikyti sankcijų ūkininkams ir ūkiams, dėl išskirtinių sąlygų negalintiems įvykdyti įsipareigojimų.
Preliminariais duomenimis, ilgi lietūs pažeidė ar sunaikino vidutiniškai nuo 50 iki 70 proc. derliaus – iš viso apie 7,9 tūkst. hektarų.
