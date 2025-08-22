Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

ŽŪM ketina pratęsti derliaus nuėmimo terminus paraiškas gauti paramą pateikusiems ūkininkams

2025-08-22 16:15 / šaltinis: BNS
2025-08-22 16:15

Užsitęsus lietingam periodui, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ketina pratęsti derliaus nuėmimo terminus žemdirbiams, kurie yra pateikę paraiškas gauti paramą už naudmenas bei ūkinius gyvūnus.

ŽŪM ketina pratęsti derliaus nuėmimo terminus paraiškas gauti paramą pateikusiems ūkininkams (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Užsitęsus lietingam periodui, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ketina pratęsti derliaus nuėmimo terminus žemdirbiams, kurie yra pateikę paraiškas gauti paramą už naudmenas bei ūkinius gyvūnus.

0

Artimiausiomis dienomis bus pasirašytas tai numatantis ministro įsakymas, penktadienį pranešė ŽŪM.

„Žemdirbiai neturėtų nerimauti dėl galimo įsipareigojimų nevykdymo. Kaip ir buvome numatę, posėlio sėja po pagrindinės kultūros nuėmimo pratęsiama iki rugpjūčio 31-osios, iki šešių  savaičių sutrumpinamas posėlio išlaikymo terminas, nereikalaujama sutvarkyti pievų iki rugsėjo 1-osios“, – pranešime sako laikinai žemės ūkio ministro pareigas einantis Ignas Hofmanas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktorius Fortunatas Dirginčius tvirtina, kad pratęsus įsakyme numatytus terminus, įstaiga jų laikysis ir netaikys žemdirbiams sankcijų. 

Vyriausybė dėl smarkių šios vasaros liūčių visoje šalyje yra paskelbusi ekstremalią situaciją. 

Ekstremalios situacijos paskelbimas leidžia netaikyti sankcijų ūkininkams ir ūkiams, dėl išskirtinių sąlygų negalintiems įvykdyti įsipareigojimų.  

Preliminariais duomenimis, ilgi lietūs pažeidė ar sunaikino vidutiniškai nuo 50 iki 70 proc. derliaus – iš viso apie 7,9 tūkst. hektarų.   

