TV3 naujienos > Gyvenimas

Siaubinga nelaimė per akimirką sugriovė Radviliškio ūkininkų gyvenimą: kreipiasi į visus

2025-08-22 15:51 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-22 15:51

Pirmadienio vakaras Radviliškio rajono ūkininkams tapo juodžiausia akimirka per daugelį metų. Apie 18:30 val. kilęs gaisras akimirksniu pavirto nevaldomu pragaru ir per kelias valandas pasiglemžė visą Bartaševičių šeimos ūkio gamybinę bazę.

Siaubinga nelaimė per akimirką sugriovė Radviliškio ūkininkų gyvenimą: kreipiasi į visus (nuotr. agrozmones.lt)
9

0

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad gaisrui gesinti panaudos 7 automobilinės cisternos iš Radviliškio, Šiaulių bei Pakruojo ugniagesių komandų. Liepsnos sunaikino pilną grūdų sandėlį ir kitą jame buvusį turtą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiandien Bartaševičių šeima stovi priešais sunkiai suvokiamą praradimą. Pirminiais duomenimis nuostoliai gali viršyti kelis šimtus tūkstančių eurų, rašoma svetainėje agrozmones.lt.

Gaisras Bartaševičių šeimos ūkyje (nuotr. agrozmones.lt)
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras Bartaševičių šeimos ūkyje (nuotr. agrozmones.lt)

Degė ūkininkų turtas

Atvykus į įvykio vietą apie 21:30 val., dar teberuseno sandėlis su grūdais, o gausios ugniagesių pajėgos atkakliai kovojo su ugnimi. Gesinimo darbai tęsėsi daugiau nei keturias valandas, o ugniagesių ekipažai budėjo visą naktį.

Pasak jų, vienas iš didžiausių sunkumų buvo didelis karštis bei dūmų koncentracija. Antradienio naktį, apie 2 val. 15 min. paskelbta, kad gaisras likviduotas. Nuo ko kilo gaisras, kol kas nėra aišku – aplinkybės tiriamos. 

Visai šalia įsikūrusi Grubliauskų šeimos ūkio bazė, tad iki dar vienos nelaimės buvo vos keletas žingsnių. Ūkininkė Aušra Grubliauskienė pasakojo, kad ugnis buvo nevaldoma, tam, kad išgelbėtų bent dalį Bartaševičių turto ir apgintų dar nenusiaubtą Grubliauskų ūkį, prireikė ne tik ugniagesių, bet ir aplinkinių žmonių pagalbos.

Parodė ypatingą drąsą

Kaip liudija ūkininkė, iš didelės susirinkusių žmonių minios, ypatingą drąsą parodė netoliese ūkininkaujantys Krikščiūnai – visi šeimos vyrai be jokių dvejonių puolė į pagalbą: gelbėjo šalimais sustatytą techniką, atlaisvino privažiavimą ugniagesiams, padėjo suvaldyti stichiją visomis įmanomomis priemonėmis. Už tokį drąsų poelgį ir pagalbą ūkininkė reiškia nuoširdžiausią padėką Krikščiūnams.

Ūkininkas Gabrielius Krikščiūnas pasakojo, kad apie tragediją sužinojo iš socialiniuose tinkluose esančio susirašinėjimo, kur kažkas iš aplinkinių pasidalino rūkstančių dūmų nuotraukomis. Nieko nelaukęs išskubėjo į pagalbą, o nelaimės vietoje jau buvo ir jo tėtis Vytautas Krikščiūnas.

Kai griūva svajonės ir dega ilgametis įdirbis, stiprybė slypi žmonėse – vieningoje bendruomenėje, kurie vieni kitiems ištiesia pagalbos ranką nelaimės akivaizdoje. Tad ir mes, Agro Žmonės, kreipiamės į visus žemdirbius bei geros valios žmones, nuoširdžiai kviesdami suteikti materialinę pagalbą Bartaševičių ūkio atstatymui.

ŪKIO PARAMOS SĄSKAITA:

Banko sąskaita: LT787044060007800695

Gavėjas: Ūkininkas Giedrius Bartaševičius

Paskirtis: Parama gaisro nuostoliams padengti

Šaltinis: agrozmones.lt

