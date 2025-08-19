Sėkminga Ukrainos operacija: sunaikino du okupantų amunicijos sandėlius

Kaip informuoja „Ukrinform“, SBU pranešė, kad rugpjūčio 18-19 d. naktį bepiločiai orlaiviai Bilokurakynės mieste, esančiame laikinai okupuotoje Luhansko srityje, smogė į du Rusijos amunicijos sandėlius. Minimas miestas yra įsikūręs prie svarbios geležinkelio linijos, kuria iš Rusijos į frontą, ypač į Pokrovsko sektorių, pristatoma amunicija.
Remiantis pirminiais pranešimais, bepiločiai orlaiviai į sandėlius smogė mažiausiai septynis kartus. Sprogimai sukėlė didelį gaisrą, kurį užfiksavo ir tarptautinė realaus laiko gaisrų stebėjimo sistema FIRMS.
„SBU toliau vykdo sistemingus smūgius giliai už priešo linijų, siekdama sumažinti Rusijos kariuomenės puolimo potencialą fronte. Priešo amunicijos naikinimas tiesiogiai padeda mūsų kariams drąsiai atremti Rusijos puolimus. Priešo atsargų ir įrangos demilitarizavimas bus tęsiamas“, – pažymėjo tarnyba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!