Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sėkminga Ukrainos operacija: sunaikino du okupantų amunicijos sandėlius

2025-08-19 17:04 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 17:04

Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) valdomi tolimojo nuotolio bepiločiai orlaiviai Luhansko srityje sunaikino du amunicijos sandėlius, kuriais naudojosi Rusijos pajėgos.

Sėkminga Ukrainos operacija: sunaikino du okupantų amunicijos sandėlius (nuotr. Telegram)
17

Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) valdomi tolimojo nuotolio bepiločiai orlaiviai Luhansko srityje sunaikino du amunicijos sandėlius, kuriais naudojosi Rusijos pajėgos.

REKLAMA
0

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Kaip informuoja „Ukrinform“, SBU pranešė, kad rugpjūčio 18-19 d. naktį bepiločiai orlaiviai Bilokurakynės mieste, esančiame laikinai okupuotoje Luhansko srityje, smogė į du Rusijos amunicijos sandėlius. Minimas miestas yra įsikūręs prie svarbios geležinkelio linijos, kuria iš Rusijos į frontą, ypač į Pokrovsko sektorių, pristatoma amunicija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis pirminiais pranešimais, bepiločiai orlaiviai į sandėlius smogė mažiausiai septynis kartus. Sprogimai sukėlė didelį gaisrą, kurį užfiksavo ir tarptautinė realaus laiko gaisrų stebėjimo sistema FIRMS.

„SBU toliau vykdo sistemingus smūgius giliai už priešo linijų, siekdama sumažinti Rusijos kariuomenės puolimo potencialą fronte. Priešo amunicijos naikinimas tiesiogiai padeda mūsų kariams drąsiai atremti Rusijos puolimus. Priešo atsargų ir įrangos demilitarizavimas bus tęsiamas“, – pažymėjo tarnyba.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų