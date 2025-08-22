Kaune degė elektromobilis, gaisras kilo nuo užsiliepsnojusios ličio baterijos

PAGD duomenimis, 0 val. 17 min. gautas pranešimas, kad Kiškių gatvėje, garaže, dega automobilis.
Užsidegęs elektromobilis „Jaguar I-Pace“ gerve ištrauktas iš garažo į lauką ir užgesintas. Sudegė automobilio galinė dalis, aprūko dalis garažo vidaus, nuo karščio įtrūko lubos, nuardyta dalis garažo lubų, apdegė garažo įvažiavimas.
Iš gaisravietės išnešti du negyvi katinai, apsilydė garaže buvę namų apyvokos daiktai. Gaisro priežastis – ličio jonų baterijos savaiminis užsidegimas.
