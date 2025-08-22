Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune degė elektromobilis, gaisras kilo nuo užsiliepsnojusios ličio baterijos

2025-08-22 09:45 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 09:45

Kaune trečiadienio naktį degė elektromobilis, gaisras kilo nuo savaiminio baterijų užsidegimo, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

PAGD (nuotr. BNS foto)

Kaune trečiadienio naktį degė elektromobilis, gaisras kilo nuo savaiminio baterijų užsidegimo, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

1

PAGD duomenimis, 0 val. 17 min. gautas pranešimas, kad Kiškių gatvėje, garaže, dega automobilis.

Užsidegęs elektromobilis „Jaguar I-Pace“ gerve ištrauktas iš garažo į lauką ir užgesintas. Sudegė automobilio galinė dalis, aprūko dalis garažo vidaus, nuo karščio įtrūko lubos, nuardyta dalis garažo lubų, apdegė garažo įvažiavimas.

Iš gaisravietės išnešti du negyvi katinai, apsilydė garaže buvę namų apyvokos daiktai. Gaisro priežastis – ličio jonų baterijos savaiminis užsidegimas.

