Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Radviliškio rajone „Aro“ išminuotojai sunaikino rastas granatas

2025-08-08 10:14 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 10:14

Radviliškio rajone ketvirtadienį, kasant žvyrą rastos, šešios prieštankinės granatos, pranešė ugniagesiai. 

„Aras“ (Fotobankas)

Radviliškio rajone ketvirtadienį, kasant žvyrą rastos, šešios prieštankinės granatos, pranešė ugniagesiai. 

REKLAMA
0

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 11 val. 3 min. pranešta, kad Bebrujų kaime įvestas planas „Skydas“.

Paaiškėjo, kad kasant žvyrą, rasti sprogmenys. Ugniagesiai budėjo įvykio vietoje. Atvykę antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai rastas šešias prieštankinės granatas sunaikino vietoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų