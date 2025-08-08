Radviliškio rajone „Aro“ išminuotojai sunaikino rastas granatas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 11 val. 3 min. pranešta, kad Bebrujų kaime įvestas planas „Skydas“.
Paaiškėjo, kad kasant žvyrą, rasti sprogmenys. Ugniagesiai budėjo įvykio vietoje. Atvykę antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai rastas šešias prieštankinės granatas sunaikino vietoje.
