Kauno pareigūnai ieško, kas išdaužė parduotuvės vitrinas – nuostolis viršija 8 tūkst. eurų

Birželio 19 d. 22.00 val. Kaune, Islandijos pl., buvo išdaužtos parduotuvės stiklinės vitrinos. Padaryta turtinė žala siekia apie 8 228 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64497 arba el. paštu [email protected]
Už turto sunaikinimą ar sugadinimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. 1 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės proku-ratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.
