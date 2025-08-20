Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Padėkite: Vilniaus policija daugiau kaip mėnesį ieško šios moters

2025-08-20 11:19
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 11:19

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Padėkite: Vilniaus policija daugiau kaip mėnesį ieško šios moters (nuotr. Policijos)

0

Šių metų liepos 12 d. apie 3 val. 50 min. iš baro, Vilniuje, Totorių g., nenustatytos tapatybės moteris pasisavino jai nepriklausančius daiktus.

Asmenis, atpažinusius užfiksuotą moterį, prašytume apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Aistę Černiauskaitę-Šnirę, tel. +370 601 12693, el. p. [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

 

 

