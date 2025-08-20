Padėkite: Vilniaus policija daugiau kaip mėnesį ieško šios moters

Šių metų liepos 12 d. apie 3 val. 50 min. iš baro, Vilniuje, Totorių g., nenustatytos tapatybės moteris pasisavino jai nepriklausančius daiktus.
Asmenis, atpažinusius užfiksuotą moterį, prašytume apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Aistę Černiauskaitę-Šnirę, tel. +370 601 12693, el. p. [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
