Klaipėdoje vyras išbandė dantų aštrumą: įkando policininkui

Kaip trečiadienį pranešė Policijos departamentas, apie 17.17 val. Taikos prospekte prie parduotuvės konflikto metu neblaivus 1985 metais gimęs vyras, kuriam nustatytos 1,63 promilės, įkando į ranką ne tarnybos metu neuniformuotam Klaipėdos apskrities policijos pareigūnui, gimusiam 1977 metais.
Policininkas į medikus nesikreipė, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA