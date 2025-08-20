Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje vyras išbandė dantų aštrumą: įkando policininkui

2025-08-20 07:45 / šaltinis: BNS
2025-08-20 07:45

Uostamiestyje antradienį vyras įkando policijos pareigūnui.

Policija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Uostamiestyje antradienį vyras įkando policijos pareigūnui.

1

Kaip trečiadienį pranešė Policijos departamentas, apie 17.17 val. Taikos prospekte prie parduotuvės konflikto metu neblaivus 1985 metais gimęs vyras, kuriam nustatytos 1,63 promilės, įkando į ranką ne tarnybos metu neuniformuotam Klaipėdos apskrities policijos pareigūnui, gimusiam 1977 metais.

Policininkas į medikus nesikreipė, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

