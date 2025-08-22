Sunkios dienos ūkininkams: „Skubam, kol dar galim, nes tiesiog liksim basi“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Alytaus rajono laukuose dirba Gluosninkų kaimo ūkininko Algio Žeko kombainai. Plotai dideli – žemės ūkio bendrovė valdo 2000 hektarų pasėlių, kuriuose sunoko įvairios grūdinės kultūros. Daugiausia – javai.
Javapjūtė šiais metais vėluoja keliomis savaitėmis, sako A. Žekas. Javai dėl šaltų orų vėliau sunoko, o paskui prasidėjo lietūs ir žemdirbiai negalėjo įvažiuoti į laukus. Anot ūkininko, šiemet derlius prastesnis nei pernai – beveik visa tona mažiau iš hektaro.
„Javapjūtė pas mus persiritusi į antrą pusę. Kviečių derlingumą turime kažkur apie 7 su puse tonos, jeigu praėjusiais metais turėjome per 8 tonas. Tai derlingumas bus mažesnis apie 0,7 tonas, deja“, – teigia žemės ūkio bendrovės „Atžalynas“ vadovas A. Žekas.
Sunkios dienos ūkininkams
Šiaurės Lietuvoje situacija pasėliuose daug prastesnė nei pietinėje šalies dalyje. Štai javai, augantys Panevėžio rajone, jau turėjo būti nuimti ir vietoje jų pasėti rapsai. Javapjūtė šiame krašte labai smarkiai vėluoja – Panevėžio rajono ūkininkas Paulius sako, kad be paliovos lijo dvi savaites. Technika negalėjo į laukus įvažiuoti, nors žemės ūkio kultūros jau senokai subrendusios. Per kelias sausas, saulėtas dienas, žemdirbiai turi suspėti padaryti kelių savaičių darbą.
„Aruodai dar, galima sakyti, tušti, reikia atiduoti skolą ūkininkams už chemiją, už viską, už trąšas, o viskas dar laukuose, tai skubam, kol dar galim, nes tiesiog liksim basi“, – komentuoja ūkininkas Paulius Kalamažnikas.
Kai kur Šiaurės Lietuvoje liūtys pražudė net apie 30 procentų pasėlių. O ir išgelbėto derliaus kokybė esą prasta. Žemdirbiai baiminasi, kad nuostoliai gali būti ir didesni, jei vėl užeis lietūs.
„Aš pats vežu grūdus, visą dieną valau, džiovinu. Tada naktį bandau ruošti laukus. Šią naktį irgi ruošiau laukus iki penkių ryto“, – pasakoja P. Kalamažnikas.
Lietuvoje paskelbta ekstremalioji padėtis
Prie kombaino vairo – ir atostogaujantis laikinasis žemės ūkio ministras. Igną Hofmaną neramina ne tik audros politikos padangėje, bet ir situacija realiame danguje. Į kai kuriuos laukus Radviliškio rajone ūkininkai dar negali įvažiuoti – per šlapia.
„Kokybė yra sugadinta. Kitas dalykas – patys javai yra drėgni, reikia laukti, kol jie išdžius, dabar jau pasiekėme tą momentą, jie išdžiūvo, juos galima nuiminėti. Bet dar viena problema yra – ar galime visur įvažiuoti. Tai tokios trys problemos yra“, – sako laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas.
Prieš keletą dienų Vyriausybė Lietuvoje paskelbė ekstremalią situaciją dėl liūčių. Taip ūkininkai galės lanksčiau tvarkytis su įsipareigojimais.
„Turbūt daliai ūkininkų tai tikrai yra išsigelbėjimas. Vien dėl to, kad buvo prisiimti įsipareigojimai, deklaruojant pasėlius. Ir norint dabar juos įvykdyti praktiškai nėra galimybių. Rugpjūčio 15 d. reikėjo pasėti posėlį, o dar didžiąja dalimi net nenukulti pasėliai“, – teigia ūkininkė Audronė Asauskaitė-Kerienė.
Kaip prastas grūdinių kultūrų derlius atsilieps maisto kainoms – ūkininkai nesiryžta prognozuoti. Kai bus nukulti visi laukai – bus aišku, kokie šių metų javapjūtės rezultatai ir ko gali tikėtis vartotojai.
