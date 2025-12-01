 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LRT žurnalistai skelbia savaitės protestą: įspėja dėl grėsmės visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui

2025-12-01 08:22 / šaltinis: BNS
2025-12-01 08:22

Seimui pradėjus svarstyti siūlymą Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybai sudaryti galimybę lengviau atleisti įstaigos generalinį direktorių, nacionalinio transliuotojo žurnalistai ir kiti darbuotojai skelbia savaitę truksiančią protesto akciją.

LRT (nuotr. Elta)

Seimui pradėjus svarstyti siūlymą Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybai sudaryti galimybę lengviau atleisti įstaigos generalinį direktorių, nacionalinio transliuotojo žurnalistai ir kiti darbuotojai skelbia savaitę truksiančią protesto akciją.

Pirmadienį išplatintame viešame kreipimesi reikalaujama „valdančiųjų atsitraukti nuo siūlymo keisti generalinio direktoriaus atleidimo tvarką ir inicijuoti rimtą diskusiją dėl LRT Tarybos depolitizavimo, į ją įtraukiant žurnalistų organizacijas, žiniasklaidos ir teisės ekspertus“.

„Visą šią savaitę LRT darbuotojai – žurnalistai, laidų vedėjai, prodiuseriai, vaizdo ir garso režisieriai, operatoriai bei kiti kolegos, be kurių LRT tiesiog negalėtų veikti – eteryje skelbs tylos minutes. Aiškinsime, kokia svarbi demokratinei visuomenei yra laisva žiniasklaida, pasakosime nesėkmingų valstybių pavyzdžius, kas nutinka, kai žiniasklaida yra uzurpuojama“, – nurodoma pranešime.

Seime pateikimo stadiją valdančiųjų balsais praėjusią savaitę įveikė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūloma pataisa, kuria siūloma lengvinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką, tam nustatant pusės transliuotojo tarybos balsų kartelę vietoje dabartinės dviejų trečdalių.

Pats politikas pripažino, kad svarstant projektą Seime reikės nustatyti, kad LRT vadovo atleidimui reikėtų daugiau nei pusės tarybos narių balsų, tai yra bent septynių iš 12. Tuo metu LRT taryba paragino išlaikyti dabartinę kartelę, kai generaliniam direktoriui atleisti reikia kvalifikuotos daugumos – aštuonių balsų.

Nacionalinio transliuotojo žurnalistai sako jaučiantys beprecedentį politikų spaudimą ir pastebintys siekį užvaldyti visuomeninį transliuotoją.

„Deja, šiuo metu nei LRT Taryba, nei LRT administracija negali mūsų apginti nuo politikų kišimosi, todėl iniciatyvos imamės patys. Pabrėžiame: mūsų rūpestis susijęs ne su konkrečiomis asmenybėmis – mes protestuojame prieš pastangas naikinti egzistuojančius saugiklius LRT nepriklausomumui užtikrinti“, – nurodoma kreipimesi.

Dalis žiniasklaidos bendruomenės su LRT susijusius įstatymų pakeitimus vadina nederamu politikų kišimusi į nacionalinio transliuotojo veiklą ir žada rengti mitingą, o opozicija dėl priimamų pokyčių žada kreiptis į Konstitucinį Teismą.

