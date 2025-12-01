Vėgėlė imasi vadovauti iniciatyvai atkurti nutrūkusius ryšius su Kinija

„Šiuo metu Lietuvos ir Kinijos diplomatinis bendradarbiavimas praktiškai nevyksta: Vilniuje nėra akredituotų Kinijos Liaudies Respublikos diplomatų ar kito personalo. Lietuvos Respublikos ambasada Kinijos Liaudies Respublikoje realiai nedirba, nors oficialiai nurodoma, kad ribota apimtimi dirba nuotoliu iš Vilniaus. Vadinasi, net konsulinės paslaugos mūsų piliečiams Kinijoje taip pat neteikiamos“, – rašoma Seimo nario pranešime.
„Lietuva privalo turėti tokius pat veikiančius diplomatinius kanalus su Kinija, kokius turi dauguma Europos partnerių. Tai visų pirma svarbu Lietuvos ekonominiam bendradarbiavimui. Iki šiol vykdyta tariama „vertybinė politika“ tebuvo žalos kūrimo Lietuvai politika: mūsų verslininkai net vizų gauti į Kiniją negali Lietuvoje, ką bekalbėti apie sklandų ekonominį bendradarbiavimą“ – akcentuoja politikas.
Iš septynių parlamentarų sudarytos darbo grupės pirmininku išrinktas I. Vėgėlė, o jo pavaduotoju paskirtas Vitalijus Šeršniovas. Darbo grupei taip pat priklauso Tadas Barauskas, Algirdas Butkevičius, Rimas Jonas Jankūnas, Karolis Neimantas bei Artūras Zuokas.
Pasak grupės iniciatorių, parlamentinė iniciatyva leis kryptingiau koordinuoti siūlymus, dialogą ir politines priemones, kurios būtinos siekiant konstruktyvaus Lietuvos ir Kinijos santykių atstatymo.
ELTA primena, kad Vilniaus ir Pekino santykiai paaštrėjo Lietuvai 2021 m. leidus Vilniuje veikti Taivaniečių atstovybei.
Kinija teigė, kad sprendimas pavadinti naująją atstovybę Lietuvoje „taivaniečių“ vardu rodo Taivano mėginimus veikti kaip nepriklausomai valstybei, o tai, komunistinės šalies atstovų įsitikinimu, prieštarauja „Vienos Kinijos“ politikai.
Dėl jai neįtinkančio atstovybės pavadinimo Kinija ėmė Lietuvai taikyti ekonominio ir politinio spaudimo priemones, įspėjo užsienio įmones stabdyti bendradarbiavimą, jei šios naudos lietuviškos kilmės detales.
