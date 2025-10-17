Vėgėlė apie Ukrainos vėliavą Seime: „Pakabinimas jos šioje posėdžių salėje yra neteisėtas“

Kad Seimo salėje netrūktų darbo dvasios, valstiečių frakcijos parlamentaras I. Vėgėlė, atsistojęs prie tribūnos, imasi, jo manymu, svarbaus valstybės klausimo – Seimo salėje, prie Lietuvos trispalvės, pakabintos Ukrainos vėliavos.
„Man už nugaros – neaiškus penkių spalvų koliažas“, – sako I. Vėgėlė.
Vėgėlė piktinasi – Ukrainos vėliavos nereikia
Ar koliažas pakankamai aiškus ir gražus – gal ir ne taip svarbu. Profesionaliam teisininkui I. Vėgėlei svarbiau tai, kad įstatymas neapibrėžia Ukrainos vėliavos kabojimo Seimo salėje.
„Pakabinimas jos šioje posėdžių salėje yra neteisėtas“, – tikina I. Vėgėlė ir įkvėpė „Nemuno aušrą“ su R. Žemaitaičiu priešakyje retoriškai feisbuke paklausti: „Ar tikrai visur šalia savo vėliavos privalome teisiškai naudoti ir kitos valstybės vėliavą?“
Būtent „Nemuno aušros“ deleguotas, bet jau pasitraukęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius pasižymėjo pirmu ir paskutiniu darbu – paliepimu pašalinti Ukrainos vėliavą ministerijoje.
„Gėdinga ir tuo pačiu – labai labai pavojinga. Čia tikrai ne atsitiktinumai. Be jokios abejonės, tai yra koordinuota akcija“, – kalba Seimo narys Vytautas Juozapaitis.
Ukrainos vėliava Seimo salėje pakabinta 2022 metais, prasidėjus plataus masto Rusijos karui prieš Ukrainą, kaip palaikymo šiai šaliai simbolis. Premjerė Inga Ruginienė koalicijos partnerių kalbų apie Ukrainos vėliavą nekomentuoja.
„Tai turi aiškintis tie, kas pasisako ir laido tokius komentarus. Man Ukrainos vėliava netrukdo“, – tikina I. Ruginienė.
„Jos yra „padžiautos“ ant Seimo pirmininko, tai iš tiesų yra nepagarba abiejoms valstybėms. Jeigu per 3,5 metų niekas iš Seimo narių nekėlė šio klausimo, tai įsivaizduokite, koks jis yra, liaudiškai tariant, toksiškas“, – sako I. Vėgėlė.
Seime girdima prieštaraujančių Vėgėlei
Ne tik tarp opozicijos atstovų, bet ir tarp socialdemokratų atsirado griežtesnių balsų. Kęstutis Vilkauskas ragina Ukrainos vėliavą patraukti norinčius koalicijos partnerius užčiaupti burnas ir pagaliau dirbti.
„Pradėkime dirbti. Turime darbų parlamente, svarbių įstatymo projektų. Turime biudžeto priėmimą, bet tikrai nekalbėkime tokiomis intencijomis“, – sako socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas.
„Užsienio valstybės vėliava negali lygiavertiškai ir nuolat kabėti šalia valstybės simbolio – trispalvės“, – tikina I. Vėgėlė.
„Manau, kad reikia palikti vėliavas, nes jeigu mes jas pradėtume nuiminėti, tai net mūsų priešai iš mūsų juoktųsi ir sakytų: 'Na, va – visiškai nebrandūs žmonės, kiekvieni rinkimai keičia pozicijas, užsienio politikos kryptis'“, – sako konservatorius Valdas Rakutis.
„Teisiškai gal ir galėtume diskutuoti, bet vertybiškai, žmogiškąja prasme, mes neturime turėti jokių abejonių“, – kalba K. Vilkauskas.
„Galima atskirą vietą padaryti pagarbai – ne tik vėliavą iškelti, bet ir simbolius kitus turėti Ukrainos. Galima kitose salėse, atskiras sales skirti“, – pasakoja I. Vėgėlė.
Šiuo metu Vyriausybė rengia įstatymo projektą, kurį priėmęs Seimas įteisintų ir Ukrainos vėliavos kabinimą Seimo salėje.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.
nedavėt jam ministro portfelio,dabr jis su antikūnu-jankūnu jus ir ėda