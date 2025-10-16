Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dovilė Šakalienė: rytinės ES sienos gynyba turi tapti Europos parengties prioritetu

2025-10-16 13:08 / šaltinis: BNS
2025-10-16 13:08

Briuselyje Europos Sąjungos (ES) gynybos ministrų susitikime dalyvavusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, jog rytinės Bendrijos sienos gynyba turi tapti Europos parengties prioritetu.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Briuselyje Europos Sąjungos (ES) gynybos ministrų susitikime dalyvavusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, jog rytinės Bendrijos sienos gynyba turi tapti Europos parengties prioritetu.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Rytinės ES sienos gynyba turi tapti Europos parengties prioritetu“, – ketvirtadienį ministerijos išplatintame pranešime cituojama ministrė.

REKLAMA

Ministrė pabrėžė, kad ES turi nedelsiant prisiimti bendrą įsipareigojimą stiprinti sienų su Rusija ir Baltarusija gynybą bei gerinti kovą su bepiločiais orlaiviais. 

Blokas siekia iki 2027 metų pabaigos turėti naują visiškai veikiančią gynybos nuo dronų sistemą.

Briuselis nori, kad projektas, dabar vadinamas „Europos dronų gynybos iniciatyva“, iš dalies pradėtų veikti iki 2026-ųjų pabaigos, o visiškai pradėtų funkcionuoti iki 2027-ųjų pabaigos.

REKLAMA
REKLAMA

Anot D. Šakalienės, Kremlius stebi Bendrijos atsaką į pastarųjų mėnesių agresyvias Rusijos provokacijas.

„Baltijos šalys, Lenkija, Suomija jau dabar investuoja milijardus į išorinių ES sienų gynybą, tačiau visa ES turi prisiimti bendrą įsipareigojimą kuo skubiau pagerinti rytinių ES sienų gynybos priemones ir infrastruktūrą“, – kalbėjo ministrė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ministrė akcentavo, kad atskira valstybė narė negali viena tvarkytis su Rusijos provokacijomis, tačiau ES lygmeniu trūksta pajėgumų ir išteklių atgrasyti putiną.

Europos Komisija planuoja netrukus paskelbti gynybos parengties veiksmų planą, kuriame bus numatytos konkrečios ES lygmens priemonės ir iniciatyvos.

REKLAMA

Pasak ministerijos, planas pagerintų ES valstybių narių gynybos pajėgumą prioritetinėse srityse, įskaitant oro ir priešraketinę gynybą, kovą su dronais bei kontrmobilumo priemones.

„Be padidintų išteklių gynybai ES lygmeniu mes nepasieksime pažangos. 2028–2034 metų daugiametėje finansinėje programoje investicijos į Europos gynybos parengtį turi būti aiškiai matomos, o projektai ir pajėgumų prioritetai privalo būti visiškai suderinami su NATO planavimu“, – teigė D. Šakalienė.

Ministrė akcentavo ir ilgalaikio bendradarbiavimo su Ukrainos gynybos pramone svarbą bei būtinybę sukurti aiškesnę pramoninio bendradarbiavimo sistemą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)
Lietuva su aštuoniomis šalimis sutarė Lenkijoje rengti ir aprūpinti Ukrainos brigadą (13)
Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis
Dovilė Šakalienė su NATO kolegomis aptars oro gynybos stiprinimą, pasirašys memorandumą dėl Ukrainos (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų