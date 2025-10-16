Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lenkijos prezidentas kitą savaitę lankysis Lietuvoje, su Gitanu Nausėda atidarys „Via Baltica“ ruožą

2025-10-16 13:29 / šaltinis: BNS
2025-10-16 13:29

 Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis artėjantį pirmadienį lankysis Lietuvoje, kartu su Lietuvos vadovu Gitanu Nausėda atidarys atnaujintą „Via Baltica“ kelio ruožą, jungiantį Lietuvą ir Lenkiją.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

 Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis artėjantį pirmadienį lankysis Lietuvoje, kartu su Lietuvos vadovu Gitanu Nausėda atidarys atnaujintą „Via Baltica“ kelio ruožą, jungiantį Lietuvą ir Lenkiją.

0

Kaip ketvirtadienį paskelbė Prezidentūra, Lietuvos ir Lenkijos pagrindinės automagistralės sujungimas simboliškai vyks žymint 234-ąsias Abiejų Tautų Respublikos tarpusavio įžado paskelbimo dienos metines.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Automagistralė „Via Baltica“ yra tarptautinio europinio tinklo dalis ir svarbiausia sausumos arterija, jungianti Lietuvą, taip pat ir Latviją bei Estiją, su Lenkija ir kitomis Europos Sąjungos šalimis. Pasak Prezidentūros, šis kelias svarbus ne tik civiliams, bet ir karinio mobilumo poreikiams.

Po atidarymo renginio planuojamas dvišalis Lietuvos ir Lenkijos vadovų susitikimas, kurio metu bus aptartos pagrindinės aktualijos: gynyba ir saugumas, dvišaliai santykiai ir bendradarbiavimas, parama Ukrainai.

Tai bus antrasis K. Nawrockio vizitas Lietuvoje, pirmą kartą jis lankėsi rugsėjo pradžioje.

indeliai.lt

