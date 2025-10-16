Zelenskis apie naktinę ataką Ukrainoje: Rusija panaudojo daugiau kaip 300 dronų ir 37 raketas

Apie tai prezidentas pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Rusija paleido į Ukrainą daugiau kaip 300 atakos bepiločių orlaivių ir 37 raketas, tarp jų nemažai balistinių. Buvo atakuojama Vinycios, Sumų ir Poltavos sričių infrastruktūra. Černihivo srityje buvo smogta Nižyno miestui – apgadintas paštas, sužeistas vienas žmogus. Charkivo srityje priešas atakavo ypatingos svarbos infrastruktūrą ir Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos skyrių. Yra sužeistųjų. Visur vykdomi padarinių šalinimo darbai. Dirba gelbėjimo tarnybos“, – sakė V. Zelenskis.
Jis taip pat pažymėjo, kad rusai naudoja dvigubą terorą – puola dronais „Shahed“ su kasetiniais šaudmenimis ir smogia pakartotinai, kad sužeistų gaisrininkus ir energetikus, kurie dirba likviduojant padarytą žalą.
V. Zelenskis pabrėžė, kad Rusija šį rudenį kasdien atakavo Ukrainos infrastruktūrą.
„Putinas stengiasi negirdėti nieko, ką jam sako pasaulis, todėl vienintelė kalba, kurią jis vis dar gali išgirsti, yra spaudimo kalba – spaudimas sankcijomis ir spaudimas tolimojo nuotolio pajėgumais. Galimi stiprūs sprendimai, sprendimai, kurie gali padėti. Ir tai priklauso nuo Jungtinių Valstijų, nuo Europos, nuo visų partnerių, kurių jėga tiesiogiai lemia, ar karas bus užbaigtas. Dabar Artimuosiuose Rytuose yra svarbus postūmis link taikos. Europoje tai irgi įmanoma. Būtent apie tai šiandien ir rytoj kalbėsiu Vašingtone“, – pabrėžė prezidentas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 16-osios naktį rusai atakavo energetikos infrastruktūrą, sustabdydami dujų gavybos įrenginių darbą Poltavos srityje.
