  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Piešia nykų scenarijų Rusijai: jei Trumpas priims šį sprendimą, Putino lauktų rimti iššūkiai

2025-10-16 11:04 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-16 11:04

JAV Karo tyrimų institutas (ISW) įvertino, ką Rusijai reikštų JAV sprendimas siųsti Ukrainai „Tomahawk“ raketas.

JAV atstovas NATO: Putinas yra neįtikėtinai silpnas, tik nebegali to parodyti (nuotr. SCANPIX)

JAV Karo tyrimų institutas (ISW) įvertino, ką Rusijai reikštų JAV sprendimas siųsti Ukrainai „Tomahawk" raketas.

Kaip pastebi analitikai, Kremlius ir toliau laikosi savo retorinių pastangų atkalbėti JAV nuo „Tomahawk“ raketų pardavimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas spalio 15 d. pareiškė, kad JAV „Tomahawk“ raketų pardavimas Ukrainai „būtų eskalavimas, ir labai rimtas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Lavrovas teigė, kad toks žingsnis „padarytų milžinišką žalą“ JAV ir Rusijos santykių normalizavimui ir pakenktų dvišaliams santykiams, kurie pagerėjo nuo Joe Bideno administracijos pabaigos.

„ISW toliau vertina, kad Kremlius vykdo refleksinę kontrolės kampaniją, siekdamas atgrasyti Jungtines Valstijas nuo leidimo parduoti „Tomahawk“ raketas Ukrainai, grasindamas JAV ir Rusijos santykių pablogėjimu“, – sako analitikai.

Ukraina galėtų smogti ir padaryti didelę žalą giliai Rusijoje

Anot ISW, JAV sprendimas siųsti „Tomahawk“ raketos nesukeltų reikšmingos eskalavimo Rusijos kare su Ukraina, o priešingai, ilgojo nuotolio „Tomahawk“ raketų tiekimas Ukrainai atspindėtų Rusijos pačios naudojamas ilgojo nuotolio raketas prieš Ukrainą.

Rusija reguliariai naudoja įvairias tolimosios veikimo raketas, kurios yra panašios į JAV „Tomahawk“ raketas, pvz., „Kh“, „Kalibr“, „Kinzhal“, „Iskander“ ir kitas raketas. Jas Rusija reguliariai naudoja smūgiuoti Ukrainai.

2024 m. lapkričio mėnesį Rusija eskalavo karą Ukrainoje surengdama beprecedentį vidutinio nuotolio balistinių raketų smūgį prieš Ukrainą, naudodama „Oreshnik“ balistinių raketų sistemą su daugybe kitų priemonių. Rusija pažadėjo iki 2025 m. pabaigos dislokuoti „Oreshnik“ sistemas Baltarusijoje.

„JAV „Tomahawk“ raketų didelio nuotolio galimybės ir didelė naudingoji apkrova leistų Ukrainos kariuomenei padaryti didelę žalą svarbiausiems Rusijos kariniams objektams, esantiems giliai Rusijos teritorijoje, pavyzdžiui, „Shahed“ dronų gamyklai Jelabugoje, Tatarstano Respublikoje, ir „Engels-2“ oro bazei Saratovo srityje, iš kurios Rusija siunčia strateginius bombonešius, kurie per Rusijos smūgius Ukrainai paleidžia iš oro paleidžiamas sparnuotąsias raketas“, – pastebi analitikai.

