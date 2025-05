Išsipildė didžiausia „Išsipildymo akcijos“ herojaus Tomo svajonė: sulaukė gyvenimą pakeitusio kojos protezo

Tomas – 2024 m. „Išsipildymo akcijos“ herojus. Dar jo vaikystėje paaiškėjo, kad nesuaugęs vienas berniuko kojos kaulas. Vaiko gydymui panaudotas ne tik Ilizarovo aparatas, bet ir teleskopinė vinis. Sunku suskaičiuoti ir operacijas, kurias Tomui teko iškęsti.

Galiausiai Tomui pritaikytas protezas, tačiau jis tiek pačiam vaikui, tiek jo mamai iki šiol kelia siaubą. Protezas trindavo koją, tad ją nuolat reikėdavo bintuoti. Taip pat jis buvo itin sunkus – Tomas negalėdavo užsiimti daugeliu tokio amžiaus vaikams būdingų veiklų.

Išsipildė didžiausia svajonė

Didžiausia Tomo svajonė buvo turėti laisvai judėti leidžiantį protezą. Visų geros valios žmonių ir paauglio istorijai neabejingos įmonės „Rentway“ dėka, neseniai Tomo didžiausias troškimas tapo realybe.

Pats Tomas tikina, kad su naujuoju protezu jis žengia taip, kaip su sveika koja. Be to, dabar jis gali pasukti pėdą, pakreipti ją į šoną. Negana to, su naujuoju protezu Tomas netgi spėjo sudalyvauti pėsčiųjų žygyje!

„Jis laksto patenkintas – neseniai ėjome į žygį, vykusį net ir naktį. Turėjome nueiti 18 kilometrų, bet nuėjome 10. Tačiau mums ir tai yra didelis pasiekimas! Tomas daug vaikšto, kartais jau sėda ir ant dviračio. Mano vaikas – labai aktyvus“, – sako berniuko mama Jūratė.

O visai neseniai Tomas, Kauno Gijos klinikų ortopedas-technologas Artūras Didžiariekis ir prie paauglio protezo prisidėjusios „Rentway“ įmonės atstovas Mantas Sakalauskas susitiko vienoje iš nuolatinių paauglio apžiūrų.

Jų metu specialistas A. Didžiariekis pasakojo, kad naujasis Tomo protezas ypatingas ne tik tuo, kad turi lanksčią pėdą, bet ir tuo, kad yra pagamintas iš specialių kompozicinių medžiagų, leidžiančių atkartoti natūralų žmogaus žingsnį.

„Protezo, kurį Tomas naudojo iki šiol, nė neįmanoma palyginti… Kaip susitikimo metu pasakojo ortopedas-technologas, dabartinis šio jauno žmogaus protezas – inovatoriškas gaminys, turintis atmintį. O Tomas sako, kad eidamas su dabartiniu protezu, jis netgi jaučia akmenukus ir grumstelius!

Negana to, neseniai jis atlaikė ir 10 kilometrų žygį. O mes, savo ruožtu, nešame žinią, kad „Rentway“ geba dovanoti jaunam žmogui laisvę judėti. Jausmas atstovauti įmonę, kuri gali padovanoti tokią dovaną, yra be galo kilnus“, – sakė ir susitikime dalyvavęs įmonės atstovas M. Sakalauskas.

Negana to, aktyviam laisvalaikiui neabejingas Tomas sulaukė ir dar vienos didelį įspūdį palikusios dovanos. M. Sakalauskas jam įteikė Dakaro lenktynininko Arūno Gelažninko kepuraitę ir žiūronus!

„Visi žmonės, sutikti „Išsipildymo akcijoje“, buvo labai šilti. O gavęs Artūro Gelažninko kepurėlę ir žiūronus, Tomas buvo be proto patenkintas – parodė juos visiems, ką bent kiek pažįsta. Taip pat Tomas vis dar laukia jam skirtų akinukų“, – sako jo mama Jūratė.

O taip pat ji primena, kad vaiko sveikata yra brangiau už viską. Todėl visus, kurie susiduria su sunkumais, ji kviečia kreiptis į „Išsipildymo akciją“.

