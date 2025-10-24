Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vėgėlė kreipėsi į policiją dėl Ukrainos vėliavų: parašė 3 pareiškimus

2025-10-24 16:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 16:57

Seimo narys Ignas Vėgėlė kreipėsi į policiją dėl pakabintų Ukrainos vėliavų ant kai kurių valstybinių įstaigų.

Ignas Vėgėlė (tv3.lt koliažas)

Seimo narys Ignas Vėgėlė kreipėsi į policiją dėl pakabintų Ukrainos vėliavų ant kai kurių valstybinių įstaigų.

4

Vilniaus apskrities policijos atstovai 15min.lt patvirtino, kad tokie pranešimai buvo gauti.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dar šią savaitę apie parašytų pareiškimus užsiminė ir pats politikas.

„Kai negirdimi akivaizdūs teisiniai ir vertybiniai argumentai, tenka kreiptis į teisėsaugą.

Šiandien užpildžiau pirmuosius tris pareiškimus policijai dėl to, kad ant valstybės institucijų pastatų kartu su Lietuvos Trispalve nuolat ir lygiavertiškai yra iškelta užsienio valstybės vėliava“, – rašė jis.

I. Vėgelei užkliuvo ne tik Migracijos departamento pastatas, bet ir Taikomosios dailės ir dizaino bei Palangos gintaro muziejai. 

Esą galimu pažeidėju politikas laiko Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui vadovaujantį Arūną Gelūną.

Vis tik Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas socialiniame tinkle taip pat sureagavo į politiko mestus kaltinimus.

„Jei būsiu nubaustas už Ukrainos vėliavos iškabinimą šalia Lietuvos Trispalvės – laikysiu tai garbingu įvertinimu“, – sakė jis.

 

matyt
matyt
2025-10-24 17:02
daltonikas Vėgėlė yra jei neskiria spalvų vėliavų, policija čia nepadės
